Tizedik alkalommal szervez véradást az egri Szent István Rádió és Televízió

Hazai – 2025. szeptember 8., hétfő | 14:01
A véradókat szeptember 15-én, hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várják.

„Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.”
(Jn 15,13)

„Tégy jót!” – ezzel a mottóval 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió a cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elejére meghirdetik a programot.

Szeptember 15-én, hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várják a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskednek.

Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont támogatásával valósul meg.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

