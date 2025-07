Tízen kezdik meg ősszel a papságra való felkészülést a gyulafehérvári szemináriumban

A papi hivatás életformát is jelent, nem csak tanulmányokat, így a papnevelő intézetbe jelentkezők felvételije is másképp zajlik, mint más egyetemi szakokon, karokon. A papságra jelentkezőknek Istennel és az ő elhívó szavával is számot kell vetniük a felvételikor. Éppen ezért a július 1. és 4. között zajló felvételi során a felvételizők betekintést nyerhettek a szeminárium mindennapjaiba, napi programjába: közösen zsolozsmáztak, szentmisén vettek részt, illetve lehetőségük volt az elcsendesedésre is, Kiss Endre spirituális lelkinapot tartott számukra.

A felvételizők ugyanakkor találkozhattak a szeminárium elöljáróival is, valamint személyes beszélgetésen vettek részt Sisak Imola klinikai főpszichológussal, aki – a papképzés irányelveit megfogalmazó Ratio fundamentalis kezdetű dokumentum 47. és 48. pontjai alapján – a szeminaristák személyes kísérésében vállal szerepet, biztosítva a megfelelő pszichológiai támogatást és szakmai segítséget a papképzési folyamat során, hiszen „a személyes kísérés a papképzés elkerülhetetlenül szükséges eszköze” (RF 45).

Istennek minden emberrel személyre szabott terve van, akik közül többen – felismerve és elfogadva a hívó szót – rálépnek ősztől a papi szolgálatra készülődés útjára. Idén tíz fiú mondta ki az igent, elfogadva az isteni meghívást: Ambrus Magor (Kézdivásárhely, Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye); Bold Cristian Ovidiu (Lippa, Temesvári Római Katolikus Egyházmegye); Both Norbert (Kápolnásfalu, Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye); Csiki Ervin (Csíkszentmihály, Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye); Ivonics Cosmin Paul (Zimándújfalu, Temesvári Római Katolikus Egyházmegye); Kálmán Tamás (Csíkszereda, Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye); Kiss Bálint (Gyergyóalfalu, Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye); Koncz Tamás (Csíkszereda, Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye); Kris Szilveszter Roland (Szatmári Római Katolikus Egyházmegye); Lakatos Csaba (Székelyudvarhely, Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye).

A sikeres felvételizők a hét folyamán személyes beszélgetés keretében találkoztak Kovács Gergely gyulafehérvári érsekkel is.

Forrás és fotó: Seminarium Incarnatae Sapientiae Facebook-oldala

Magyar Kurír