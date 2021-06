Tizenhat nyelven énekelték a Miatyánkot Debrecenben

Hosszú idő után újra kórusmuzsikától volt hangos a Debreceni Görögkatolikus Metropolitai Hivatal: vasárnap délután a Szent Efrém Férfikar koncertezett a Lautitia Kóruscsalád közreműködésével.

A Szent Efrém Férfikar tavaly, a trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából mutatta be először az Itthon – Kárpát otthon imái című hangáhítatát, melyben a Kárpát-medence tizenhat anyanyelvén hangzik el az Úr imája és egy-egy Mária-ének. Ezt a koncertet most a debreceni közönség is hallhatta.

Bubnó Lőrinc, a Szent Efrém Férfikar társ-művészetivezetője azt mondta, szoros kötelék fűzi őket Debrecen városához és a Görögkatolikus Metropóliához is, mindig örömmel térnek vissza a cívisvárosba. A hangáhítattal kapcsolatban hozzátette, óriási kihívás volt a különféle nyelvű szövegeket megtanulni, de fontosnak tartották, hogy megmutassák és hangsúlyozzák a népek összetartozását.

Ne azt erősítsük, hogy mik a különbözőségek, milyen konfliktusai vannak az itt élő népeknek – mert vannak. Olyan ez, mint egy nagy család, ahol vannak veszekedések, vannak különböző szobák, mégis van átjárás ezek között a szobák között – ez esetben ez a nyelvi átjárás –, és ez az egész Kárpát-medencei kultúra ezeknek a népeknek a szellemiségéből, lelkiségéből, és nyelvéből táplálkozik.

Ezt szerettük volna megmutatni, hogy milyen jó és sokszínű ez a kultúra – hangsúlyozta Bubnó Lőrinc.

A koncerten a lautitiás gyerekek bolgár, cigány, görög, héber, horvát, lengyel, német, olasz, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán és magyar nyelven imádkozták el a Miatyánkot, ezt követően pedig a Szent Efrém Férfikar egy-egy Mária-éneket, himnuszt énekelt a Lautitia Kamarakórus közreműködésével.

A két kórus együttműködése régre nyúlik vissza, ahogy Nemes József karnagy fogalmazott, „régi ismerősként” köszönthették egymást.

„Számunkra nagyon megtisztelő, egyrészt mert a Szent Efrém Férfikar ma az ország egyik legismertebb vokális együttese, másrészt ilyen férfihangokkal kiegészülve a kórusomban a fiúknak is nagyon jó, megerősítve tudnak énekelni, a lányok pedig még erősebb alapot kapnak, úgyhogy ezt mindenki nagyon szokta élvezni” – mondta a Lautitia karnagya.

A hangáhítat extra produkcióval zárult: a két kórus a közönséggel együtt énekelte el Kodály Zoltán Esti dalát.

Szerző: Mikula Szilvia/dehir.hu

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye



Fotó: Domokos Éva/Hajdúdorogi Főegyházmegye



Magyar Kurír