A PPKE ITK volt dékánja vehette át a Neumann-társaság idei életműdíját

A rendezvény az innováció és a digitális megoldások területéhez kapcsolódó több szakterületet érintve mutatta be az infokommunikációs eszközök és a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazási lehetőségeit a hazai innovációs ökoszisztémában, kitérve az ipari alkalmazási lehetőségekre is – írták a közleményben, hozzátéve, hogy az esemény szervesen kapcsolódott az MTA 200 éves jubileumi tudományünnepének rendezvénysorozatához.

A közlemény szerint 2025-ben Szolgay Péter Norbertnek, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kara (PPKE ITK) korábbi dékánjának, az egyetem doktori iskolája meghatározó alakjának életpályáját ismerte el életműdíjjal a Neumann János Számítógéptudományi Társaság (NJSZT).

A hazai számítástechnikai kultúra kialakításában, fejlesztésében elért eredményeiért Neumann-díjat kapott Bárány Sándor, az Infelor és az SZKI fejlesztője, az NJSZT Informatikatörténeti Adattárának szerkesztője; Hangos Katalin, a Pannon Egyetem professzora, a HUN-REN SZTAKI kutatóprofesszora; valamint Takács Márta, az Óbudai Egyetem doktori iskolájának oktatója, a Magyar Fuzzy Társaság képviselője, a SISY nemzetközi IEEE (International Symposium on Intelligent Systems and Informatics) konferencia elnöke.

Mint írták, Kalmár-díjat vehetett át a számítástechnika alkalmazása területén elért kimagasló eredményeiért Fazekas Attila, a Debreceni Egyetem Informatikai Karának oktatója, a Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társaságának alapítója és elnöke, valamint Szederkényi Gábor, a PPKE ITK professzora, a HUN-REN SZTAKI Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratórium tudományos tanácsadója, a PPKE ITK-n működő Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola vezetője.

Kemény János-díjjal azokat a 35 éven aluli fiatalokat ismeri el a Neumann Társaság, akik az informatikához kötődően ígéretes tudományos eredményeket értek el. Idén Cserép Máté, az ELTE Informatikai Karának oktató-kutatója, az NJSZT Térinformatikai és Távérzékelési Szakosztályának elnöke és Éles András, a Pannon Egyetem adjunktusa, az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola tanára kapta az elismerést.

A Tarján Rezsőről elnevezett díjjal az informatika oktatásában, népszerűsítésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakembereket díjazza az NJSZT. A hazai számítástechnika egyik úttörőjéről elnevezett díjat idén Aknai Dóra Orsolya, az IKT MasterMinds csoport egyik alapítója; Gaál Bence, az ELTE Informatikai Karának adjunktusa, a Micro:bit Programozási Verseny alapítója; Kelemen András Félix, a Szegedi Tudományegyetem oktatója, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanára, továbbá Majoros József robotikaoktató, versenyfelkészítő, az NJSZT Robotika Szakosztályának tagja vehette át.

A közlemény szerint a szerdai konferencia a közelmúltban elhunyt Dömölki Bálint pályájának felidézésével indult. A matematikus a magyar számítástechnika egyik meghatározó alakja volt, az MTA Kibernetikai Kutató Csoport tagjaként részt vett az első magyar számítógép, az M-3 fejlesztésében. Később vezető tisztséget töltött be több hazai szoftverfejlesztő vállalatnál és kutatóintézetnél, valamint a Neumann Társaságnál is.

Fotó: Neumann János Számítógéptudományi Társaság (A fényképen balról jobbra: Beck György, a díjbizottság elnöke; Gaál Bence, Éles András, Fazekas Attila, Szolgay Péter Norbert, Hangos Katalin, Szederkényi Gábor, Bárány Sándor, Aknai Dóra Orsolya, Takács Márta, Kelemen András Félix, Majoros József, Cserép Máté, Kovács Levente elnök)

