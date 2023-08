Tizenötödik alkalommal szervezték meg a kamilliánus tábort

A tábor megálmodója és alapítója György Alfréd kamilliánus szerzetes, aki a tábor lelki tartalmáért felel, és az Isten közelségét hozza be a gyerekek közösségébe. Régebben a kamilliánus tábor HÖKET néven volt ismert (Hagyományőrző Keresztény Tábor). A csoport fontosnak tartja összetartani a tömbben és a szórványban élő magyarságot, mindezt kamilliánus lelkülettel.

A hagyományokat is ápolják, tábori programjaik közé tartozik a táncház és a közös éneklések is. A hagyományápolás mellett Isten megismerése és a hit gyakorlása is nagyon lényeges, mindezt úgy, hogy a fiatal korosztály is magáénak érezhesse. A résztvevők különböző családi háttérből érkeznek, némelyeknek szociális helyzetükből adódóan valós nehézséget jelentene egy ilyen programon való részvétel.

A gyerekek Székelyföldről, Csíkszentdomokosról, Gyergyószentmiklósról, Csíkmadarasról, Nagybányáról, Bécsújhelyről érkeztek. Az idei tábor helyszíne Nyíregyházán volt a Szent Kamill Rehabilitációs Központban, ahol az ellátottak látták vendégül a különböző településekről érkező táborozókat. Az intézmény ellátottjai három éve oszlopos tagjaivá váltak a táborozó közösségnek. Remekül összhangba kerülnek egymással a gyerekek és egymást tanítják szeretetre, türelemre, jóságra.

Mint minden évben, az idei táborban is színesebbnél színesebb programokon vehettek részt a táborozók. A mély lelkiség megélése mellett a jó hangulat is garantált volt. Szerdán, a tábor első napján testi-lelki megérkezés, szállás kialakítása, sátorfelhúzás, önismereti játékok, csoportalakítás, csoportvezetők kinevezése, őrangyalok, testi-lelki megtisztulás (gyónási lehetőség), szabadtéri szentmise formálták az ifjakat „találékony, tevékeny szeretetközösségé”. A vadaspark meglátogatása csütörtökön és az azt követő strandolás maradandó élményt nyújtott.

A pénteki napon a csoportvezetőknek és önkénteseknek külön lelki programban volt részük, ahol a mese világán keresztül rátalálhattak lelkük igazi, tiszta hangjára. Ezzel párhuzamosan a Jászapáti Magyar Kamilliánus Családok Társasága Egyesület néhány tagja tartott foglalkozást a kiscsoportoknak (levendulazsák készítése, elsősegélynyújtás, készségfejlesztő feladatok), este pedig Somlyai Kata, a Firewings Production tagja tartott tűztáncbemutatót.

A szombati napon a csoportok forgószínpadszerűen különböző állomásokon más-más feladatokat teljesítettek (lovaglás, szemlélődő ima, kézműveskedés, játékok, tánc), így sajátítva el játékosan a tábor nevelői célját, hogy találkozásaikban szeretetük találékony és tevékeny legyen, helyesen szeressék Istent, önmagukat és jól szeressék felebarátjukat is. A csíkszentdomokosi fiatalokból álló Szívbenhúrband koncertje színesítette az estét, majd táncházzal, felszabadult, jó hangulatban zárult a nap.

A vasárnapi szentmisén az új tábori pólót viselve vettek részt a fiatalok. A szentmisét a helyi egyházközséggel együtt a borbányai Szent László római katolikus templomban ünnepelték. Frédi atya prédikációjában arra is felhívta a figyelmet, hogy egyik kezünkkel mindig fogjuk Isten kezét, a másikkal meg embertársunkét, utalva ezzel a tábori mottóra is, amely magában foglalja az életprogramot: TaTeSze – találékony, tevékeny szeretet. A programok gördülékeny levezetésében az önkéntesek, a tábor szervezői és az intézmény dolgozói fáradságot nem ismerve szolgálták a táborozók mindennapi örömét.

A képre kattintva fotógaléria nyílik

Forrás: Szent Kamill Rehabilitációs Központ

Szöveg: Boros Krisztina

Fotó: Vermes Tibor

Magyar Kurír