Tízéves a Győri Egyházmegye lébényi karitászcsoportja

Hazai – 2026. augusztus 3., hétfő | 9:01
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Megalakulásának 10. évfordulóját ünnepelte a lébényi Boldog Jolán karitászcsoport. Az elmúlt évtized kegyelmeiért a munkatársak, önkéntesek és a meghívott vendégek július 3-án ünnepi szentmisében adtak hálát, melyet Mészáros Miklós plébános celebrált.

Az alábbiakban Elek Istvánné csoportvezető tudósítása szerkesztve olvasható.

Július 3-án, pénteken önkénteseinkkel és a meghívott vendégekkel együtt Mészáros Miklós plébános által celebrált szentmisén adtunk hálát a Jóistennek az elmúlt évtizedért. Miklós atya szentbeszédében a lébényi karitász munkáját méltatta, és biztatást kaptunk további szolgálatunkhoz. Miklós atya a mise végén megáldotta a Győri Egyházmegyei Karitásztól a jubileum alkalmából kapott karitászzászlót, melyet Lőrincz Attila egyházmegyei karitászigazgató hozott magával. A szentmise után közös vacsora és beszélgetés keretében értékeltük az elmúlt tíz évet. Vendégeink voltak a magyaróvári, mosoni és csornai karitász képviselői.


Köszönetet mondunk Miklós atyának a támogatásért, a lelkipásztori útmutatásért, amely egy-egy nehéz pillanatban igazi támasz volt számunkra. Köszönet azon önkénteseknek, akik az elmúlt tíz év alatt szabadidejüket, energiájukat nem kímélve részt vettek karitászcsoportunk munkájában. Köszönjük, hogy az öt egyházközség: Lébény, Mosonszentmiklós, Győrsövényház, Fehértó és Bezi lakói adományaikkal segítették ezt a nemes küldetést. Teréz anyai szavaival: „Tudjuk, amit teszünk, csak egy csepp a tengerben, de enélkül a csepp nélkül sekélyebb lenne a tenger.”

Minden jócselekedet és minden apró támogatás egy újabb lépés, hogy megőrizzük nehéz sorsú embertársaink méltóságát.


A szöveg teljes terjedelemben ITT olvasható.

Forrás: Győri Egyházmegyei Karitász

Szöveg és fotó: Elek Istvánné

Magyar Kurír

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