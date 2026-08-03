Tízéves a Győri Egyházmegye lébényi karitászcsoportja

Az alábbiakban Elek Istvánné csoportvezető tudósítása szerkesztve olvasható.

Július 3-án, pénteken önkénteseinkkel és a meghívott vendégekkel együtt Mészáros Miklós plébános által celebrált szentmisén adtunk hálát a Jóistennek az elmúlt évtizedért. Miklós atya szentbeszédében a lébényi karitász munkáját méltatta, és biztatást kaptunk további szolgálatunkhoz. Miklós atya a mise végén megáldotta a Győri Egyházmegyei Karitásztól a jubileum alkalmából kapott karitászzászlót, melyet Lőrincz Attila egyházmegyei karitászigazgató hozott magával. A szentmise után közös vacsora és beszélgetés keretében értékeltük az elmúlt tíz évet. Vendégeink voltak a magyaróvári, mosoni és csornai karitász képviselői.



Köszönetet mondunk Miklós atyának a támogatásért, a lelkipásztori útmutatásért, amely egy-egy nehéz pillanatban igazi támasz volt számunkra. Köszönet azon önkénteseknek, akik az elmúlt tíz év alatt szabadidejüket, energiájukat nem kímélve részt vettek karitászcsoportunk munkájában. Köszönjük, hogy az öt egyházközség: Lébény, Mosonszentmiklós, Győrsövényház, Fehértó és Bezi lakói adományaikkal segítették ezt a nemes küldetést. Teréz anyai szavaival: „Tudjuk, amit teszünk, csak egy csepp a tengerben, de enélkül a csepp nélkül sekélyebb lenne a tenger.”

Minden jócselekedet és minden apró támogatás egy újabb lépés, hogy megőrizzük nehéz sorsú embertársaink méltóságát.



A szöveg teljes terjedelemben ITT olvasható.

Forrás: Győri Egyházmegyei Karitász

Szöveg és fotó: Elek Istvánné

Magyar Kurír