Több felekezet, egy imaterem – Kápolnamegáldás és adventi gyertyagyújtás a debreceni laktanyában

„Örömmel jöttünk ma ide, hogy ezt a megújított imatermet Istennek felajánljuk, és kérjük, legyen segítségünkre kegyelmével” – imádkozta a püspök. Hozzátette, mi magunk vagyunk az élő Egyház, ezért hitben és szeretetben kell egymást erősítenünk. Sokszor hangoztatott vélemény és nézet: a vallás és a hit a magánszférába tartozik, magánügy. De a vallásos hitet csak együtt, közösségben lehet megélni. „Ezért vannak szent helyek és szent idők: hogy kiragadjanak bennünket a profán világ mindennapjaiból, és Isten felé fordítsanak” – emelte ki Berta Tibor.

„A karácsony titka, hogy a Mennyei Atya egyszülött Fia, Jézus Krisztus emberré lett, és életével megmutatta, hogyan és miként kell egymás felé fordulnunk” – mondta a katonai ordinárius. Beszédében kiemelte, hogy az első apostoli útján Törökországba és Libanonba látogató XIV. Leó pápa cselekedetei és megnyilatkozásai is a békesség keresésére és a testvéri együttműködésre irányították a figyelmet. „A Szentatya is arra emlékeztet bennünket, hogy a béke mindig két ember között kezdődik – és sajnos a háború is. Ezért fontos, hogy a közösségeinkben egymást tisztelve és segítve éljünk. Ehhez, ahogy Leó pápa mondta: »a szív megtérése« kell” – magyarázta a püspök.

Az imaterem-kápolna kettős berendezéséről Szentesi Csaba alezredes, kiemelt tábori lelkész elmondta: az ő javaslatára alakították ki úgy az imatermet, hogy egyszerre tudja biztosítani mindkét felekezet számára a spiritualitás megélésének lehetőségét. „A kétféle berendezés lényege, hogy mindenki a saját hite szerint tudjon imádkozni. De szeretném hangsúlyozni, hogy ez a két oldal, ez a kétféle imádkozási hely valójában egyetlen imaterem, amely az ökumenét szolgálja” – ismertette a görögkatolikus pap.

Az eseményen részt vett Legoza Bálint dandártábornok, az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár parancsnoka, aki az adventi időszak és a karácsony üzenetére hívta fel a figyelmet. „Ez az ünnep a háláról és a megnyugvásról szól. Olyan évünk volt, amely talán minden eddiginél feszítettebb volt. Azt kívánom, hogy a Jóisten adjon mindenkinek lehetőséget arra, hogy otthon, stressztől mentesen, valóban az ünnepre koncentrálva lehessen együtt szeretteivel az év utolsó heteiben” – hangoztatta.

A megáldást követően Berta Tibor püspök meggyújtotta az adventi koszorú első gyertyáját, majd záróáldásában hangsúlyozta: az advent a kezdethez való visszatérés és a béke keresésének ideje. Mint fogalmazott, az imaterem a laktanya katonái és honvédelmi alkalmazottai számára helyet biztosít az elcsendesedésre és a közösségi áhítatokra. A püspök arra kérte a lelkészeket: mindent tegyenek meg azért, hogy az imaterem-kápolna „beimádkozott” hely legyen.

Szöveg: Navarrai Mészáros Márton

Fotó: Vadon István szakaszvezető

Forrás: Katolikus Tábori Püspökség

Magyar Kurír