Több görögkatolikus intézmény is bemutatkozott a Kutatók Éjszakáján Nyíregyházán

A rendezvény a délutáni órákban Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita köszöntőjével vette kezdetét a főiskola és a múzeum által körülölelt kertben.

A közös imádságot követően a főpásztor az ember tudásszomjának, meg nem elégedéséből származó folytonos keresésének miértjéről tartott elmélkedést. Úgy vélekedett, hogy egyfajta belső indíttatás miatt keresünk, az ismeretek bővítésével új távlatokat nyitunk. Hozzátette: „Tudásvágyunkkal, kutatásainkkal voltaképpen Istent keressük, őhozzá közeledünk.”

Ezután Odrobina László, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektora is üdvözölte a jelenlévőket, majd az érsek-metropolitával közösen átadta a 2024/25-ös tanév ösztöndíjait. (Az ösztöndíjasok névsora ITT található.)

A rendezvény ünnepélyes megnyítója után az épületben a főiskola oktatóinak, kutatóinak előadásait lehetett meghallgatni.

Szilágyi Barnabás pszichológus Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart címmel Seneca szavai nyomán a motivációról beszélt.

Dudás György atyának A filozófia a viccek tükrében című előadása igyekezett közel hozni a filozófiát a mindennapok emberéhez. „Sokan azt gondolhatják, hogy a filozófia egy elvont és haszontalan tudomány, amelyet olyan emberek művelnek, akiknek semmilyen kapcsolatuk nincs a mindennapi élettel. Mindazonáltal a filozófia igazán közérthetővé válhat a viccek segítségével. Mind a humor, mind pedig a filozófia fel akarja pörgetni a gondolkodásunkat és a feje tetejére akarja állítani a világot, azért, hogy mi a dolgok mélyére ássunk és kiderítsük, hogy mi is az igazság. A viccek megvilágításában az elvont filozófiai fogalmak, témák talán nem is lesznek annyira távoliak, sőt még arra is indíthatnak minket, hogy egy platóni dialógust a kezünkbe vegyünk” – állította az előadó.

Orosz István Mokiosz atya az ókori források olvasásának világába vezette be a hallgatóságot Képzelted volna? Elképzelni vs. beképzelni címmel, Inántsy-Pap Ágnes pedig a Tudatos továbbtanulás témával kapcsolatban hívott együtt gondolkodásra.

Pauwlik Zsuzsa Orsika pszichológus – a program idei főszervezője és felelőse – Ismerd meg magadat! Tesztek, kérdőívek, műszeres mérések címmel gyakorlati foglalkozás keretében olyan vizsgálóeszközökkel ismertette meg az érdeklődőket, melyek információkat adnak személyes tulajdonságainkról. Többféle tesztet oldhattak meg a résztvevők, valamint kipróbálhatták a disztributív figyelemvizsgálót, mely arról ad információt, hogyan tudja az ember a szemével felfogott információt a kép mozgásával összehangolni, milyen pontosan és gyorsan tud dolgozni.

Az előadásokkal párhuzamosan a falakon kívül – a főiskolai diákönkormányzat és segítőik szervezésének köszönhetően – szabad programokba lehetett bekapcsolódni: az országosan meghirdetett kutatók éjszakája a hittudományi főiskolán immár második alkalommal fonódott össze a „Görögbe fogadlak” nyitott udvarával, mely a személyes találkozásoknak, ismerkedésnek és ismeretszerzésnek egy kötetlenebb formáját nyújtotta.

A standoknál képviseltette magát a Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium; Monostory Viktória ikonfestő művész irányításával alkotások születtek; a sátoraljaújhelyi Georgikon borkóstolóval kedveskedett; a papnövendékek kulináris sarkot alakítottak ki, ahol pizzát, gofrit és palacsintát kínáltak; a kispapoknál a Damján-tábor promóciós termékeit lehetett megvásárolni a tábor támogatására; a Magyar Méz kóstolással, a Special Olympics standja pedig érzékenyítéssel kedveskedett.

Az est könnyűzenei élményeit a papnövendékek zenekara, az Ikon, valamint a görögkatolikus kötődésű HéBa zenekar nyújtotta.

A Görögkatolikus Múzeum a műgyűjtő Sipos József előadására invitálta az érdeklődőket, aki több évtizedes gyűjtőmunkája eredményeként több mint 150 kenyérpecsételőt gyűjtött Máramaros vidékén. Előadásában beszélt a kenyérpecsételés történetéről, tradíciójáról, beszámolt kalandos gyűjtési tapasztalatairól, majd bemutatta a múzeumban megtekinthető gyűjteményt.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök is.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Magyar Kurír