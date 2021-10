Több mint húsz éve van jelen a nagyváradi egyházmegyében a Mária Légió

Bărbuț Péter nagyváradi plébános kiemelte, hogy mivel a Mária Légiónak a váradi egyházmegyében való húszéves jelenlétét tavaly a járványhelyzet miatt csak szűk körben lehetett megünnepelni, a lelkiségi mozgalom alapításának századik évfordulóját szerették volna méltó módon megülni. Felkérték Böcskei László megyéspüspököt, hogy ünnepeljen velünk, és mutassa be a legszentebb áldozatot október 23-án, szombaton.

A Mária Légió Frank Duff kezdeményezésére jött létre 1921. szeptember 7-én, Szűz Mária születésnapjának előestéjén. Célkitűzése a világiak lelki fejlődésének és apostoli tevékenységének előmozdítása egyházi vezetés mellett, a Szűzanya zászlaja alatt, Krisztus országának mielőbbi megvalósulása érdekében. A világszerte elterjedt lelkiségi mozgalom Magyarországon 1989 óta, a nagyváradi egyházmegyében huszonegy éve van jelen. 2000. június 6-án Köröstarjánban alapította meg az első csoportot (praesidiumot) Németh László plébános. Ezután a nagyváradi Barátok temploma és Szent József-templom, később Nagyszalonta, Margitta, Monospetri is bekapcsolódtak; további távolabbi praesidiumok is tartoznak a nagyváradi curiához. Németh László atya segítségével a Szatmári Egyházmegyében is sikerült meghonosítani a Mária Légiót, ahol Láng Pál szervezte meg az első csoportot, amely azóta is működik.

A Mária Légió tagjai vállalják, hogy mindennap legalább egy tized rózsafüzért, és minden összejevetelen a Szentlélek hívása után öt tized rózsafüzért imádkoznak. A lelkiség középpontjában tehát a rózsafüzér ima áll. „Mária palástja alatt, egymást bátorítva le tudjuk győzni a félelmeinket. Ha a Mária Légió tagjai kitartanak az imában, bízom benne, (...) szebb jövő elé nézünk” – fogalmazott a varad.org-nak nyilatkozva Bărbuț Péter atya.

Forrás és fotó: Romkat.ro



