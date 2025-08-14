Több sátrat adományoztak és kevesebbet hagytak a bokrok alatt a Sziget Fesztivál résztvevői

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 120 önkéntese idén is összegyűjtötte a fesztivál közönsége által hazavinni nem kívánt felszereléseket, ezeket hat teherautóval szállították el a Hajógyári-szigetről.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2018 óta gyűjti össze a Sziget Fesztivál zárása után a területen hátrahagyott sátrakat, matracokat és más felszereléseket, ezeket gyermektáborokban és a hajléktalan emberek ellátásában hasznosítja a civil szervezet.

2025-ben csaknem 300 sátrat, 400 matracot, 100 hálózsákot, illetve számos polifoam fekhelyet, takarót, törölközőt, széket, ponyvát, asztalt és párnát, összesen mintegy 2000 eszközt szállított el a Máltai Szeretetszolgálat.

A hátrahagyott eszközök csökkentésére a sátorral érkező vendégeknek kauciót kell letétbe helyezni, amit távozáskor visszakapnak, amikor kiviszik a területről a felszerelést, és akkor is, ha az átvevő pontokon leadják azt. Idén először a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál is visszakaphatták a kauciót azok, akik nem a területen hagyták, hanem leadták a fesztiválról elvinni nem kívánt sátrat. Ebben az évben a korábbinál többen adtak le felszerelést a gyűjtőpontokon, és számottevően kevesebb széthagyott eszköz maradt a területen.

A hátrahagyott sátrakat, fekhelyeket, ponyvákat és a többi eszközt a Máltai Szeretetszolgálat 120 önkéntese gyűjtötte össze augusztus 12-én, a fesztivál zárása után a Hajógyári-szigeten. A gyűjtőpontokról elvitt és a takarítás során összeszedett eszközök egy 7,5 tonnás kamiont és négy kisteherautót töltöttek meg. Ezenfelül egy további, 3,5 tonnás járművet töltöttek meg a szakadt, már nem használható sátrakkal, ez utóbbiakat a Sziget fesztivál egy partnerszervezete hasznosítja, a fesztivál logójával ellátott táskákat, hátizsákokat és egyéb kiegészítőket készít majd belőlük.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: MMSZ/Kovács Bence

Magyar Kurír