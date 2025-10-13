Többnyelvű szentgyónási lehetőség a pesti ferenceseknél

Megszentelt élet – 2025. október 13., hétfő | 14:38
A budapest-belvárosi ferences templomban lehetőséget biztosítanak a gyónás szentségében való részesülésre azoknak is, akik Budapesten vagy akár Magyarország más részén élnek, de nem beszélnek magyarul, akárcsak azoknak, akik turistaként látogatnak el hozzájuk, vagy különböző nemzeti kisebbségekhez tartoznak.

Az új lelkipásztori év kezdetével megerősítve működik tovább az  Alcantarai Szent Péter-templom, közismert nevén a belvárosi ferences templom (Budapest V. kerület, Ferenciek tere) idegen nyelvű gyóntatói szolgálata. Ennek lehetőségeit szívesen ajánlják a fővárosban tartósan vagy ideiglenesen tartózkodó külföldieknek, az idegen nyelvű lelkipásztorkodás közösségeihez tartozó híveknek.

A gyóntatásba újonnan is bekapcsolódtak paptestvérek, így például rendtársuk, P. Phoebie Fababair, aki a Fülöp-szigetekről érkezett hazánkba a filippínók lelkigondozására, és Christian Göbel atya, aki a Szent Erzsébet Német Nyelvű Katolikus Lelkészség új lelkipásztora.

Az októberi gyóntatási rend alább, illetve EZEN az oldalon látható.

Forrás és illusztráció: Belvárosi ferences templom

Magyar Kurír

#szentségek #szerzetesek

