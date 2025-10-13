Többnyelvű szentgyónási lehetőség a pesti ferenceseknél

Az új lelkipásztori év kezdetével megerősítve működik tovább az Alcantarai Szent Péter-templom, közismert nevén a belvárosi ferences templom (Budapest V. kerület, Ferenciek tere) idegen nyelvű gyóntatói szolgálata. Ennek lehetőségeit szívesen ajánlják a fővárosban tartósan vagy ideiglenesen tartózkodó külföldieknek, az idegen nyelvű lelkipásztorkodás közösségeihez tartozó híveknek.

A gyóntatásba újonnan is bekapcsolódtak paptestvérek, így például rendtársuk, P. Phoebie Fababair, aki a Fülöp-szigetekről érkezett hazánkba a filippínók lelkigondozására, és Christian Göbel atya, aki a Szent Erzsébet Német Nyelvű Katolikus Lelkészség új lelkipásztora.

Az októberi gyóntatási rend alább, illetve EZEN az oldalon látható.

Forrás és illusztráció: Belvárosi ferences templom

Magyar Kurír