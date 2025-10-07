Törökországba és Libanonba vezet XIV. Leó pápa első apostoli útja az év utolsó hónapjaiban

Törökország államfőjének és egyházi vezetőinek meghívását elfogadva XIV. Leó pápa november 27. és 30. között apostoli utazást tesz az országba, melynek keretében elzarándokol İznikbe az I. Niceai Zsinat 1700. évfordulója alkalmából.

Ezt követően, a libanoni államfő és egyházi vezetők meghívására a Szentatya november 30. és december 2. között apostoli látogatást tesz Libanonban.

Az utazás részletes programját a megfelelő időben hozzák nyilvánosságra.

