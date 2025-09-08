Történelmi boldoggá avatás Észtországban – Oltárra emelték Eduard Profittlich vértanú püspököt

XIV. Leó pápa küldötte Christoph Schönborn bíboros, emeritus bécsi érsek prédikációjában méltatta a mártír püspököt mint pásztort, aki a nyájával maradt a legnehezebb időben is – tudva, hogy ez az életébe fog kerülni.

Schönborn bíboros homíliájában különös hangsúlyt fektetett a 20. század és a jelen kereszténység mártírjaira. II. János Pál pápa annak idején mártírkönyvet akart készíttetni, de 20 ezer életrajz után a munkát félbeszakították – olyan nagy volt a hitükért életüket adó hitvallók száma.

Tallinnban ez a dimenzió közvetlenül érezhető volt Eduard Profittlich boldoggá avatása előtt: csütörtökről péntekre virradóan a domonkos kolostor káptalani termében folyamatosan felolvasták azoknak az észt embereknek a nevét, akik a kommunista elnyomás következtében életüket vesztették.

21 óra alatt 150 felolvasó minden társadalmi rétegből felolvasta a Memento és az Észt Történelmi Emlékezet Intézete által azonosított 22 600 áldozat nevét.

A boldoggá avatási szentmisét a Tallinni és az észt történelem ikonikus helyén, a Szabadság téren (Vabaduse väljak) ünnepelték.

Az ünnep egyben történelmi esemény volt: Észtországnak először van kanonizált személye.

Ragyogó napsütésben több száz hívő gyűlt össze. Schönborn bíboros a latin nyelven bemutatott szentmisében az evangélium után elnézést kért: „Nem beszélek észtül, de gyönyörű nyelv.” Prédikációját angol nyelven mondta.

A szentmisén koncelebrált Stanisław Dziwisz bíboros, krakkói emeritus érsek; Georg Gänswein érsek, a balti országokban szolgáló apostoli nuncius; Stephan Ackermann trieri püspök (Profittlich szülőhelyének egyházmegyéje); Gintaras Grušas vilniusi érsek, a CCEE (Európai Püpsöki Konferenciák Tanácsának) elnöke; és a balti országok püspökei, papjai. Együtt ünnepelt Alar Karis észt köztársasági elnök, és az észt politikai és társadalmi élet képviselői.

A liturgia színe vörös volt, utalva a vértanúk vérére. Egy esseni szemináriumi hallgató németül olvasta fel Szent Pál apostol Rómaiaknak írt levelének második olvasmányát: „Mi választhat el minket Krisztus szeretetétől?” Az észt teológus, Marge Paas, a boldoggá avatás posztulátora, a szentmisén felolvasta a jezsuita mártír életrajzát, melyet a vértanú püspök képének leleplezése követte.

Schönborn bíboros homíliájában hangsúlyozta: „Különösen ebben a régióban” nagy az aggodalom, hogy „a régi sebek” újra megnyílnak. Észtország Oroszországgal határos, „a háború ismét a régió keserű mindennapjainak része” – magyarázta az emeritus érsek, aki prédikációjában a történelmet a jelenhez kötötte.

Emlékeztetett a szovjet zsarnokságra, amely alatt Profittlich 1942-ben a kirovi börtönben meghalt. A német jezsuita visszatérhetett volna hazájába, de úgy döntött, hogy a rábízott tallinni hívek mellett marad:

Mivel nem akarta őket magukra hagyni, nem tért vissza Németországba, bár tisztában volt azzal, hogy ez szinte a biztos halálhoz vezet.”

Profittlich egyet értett XII. Pius pápa üzentével, aki nem utasította, hanem azt tanácsolta, hogy a hívek jólétét vegye mércéül. Profittlich maga írta családjának: „Illik, hogy a pásztor a nyájával maradjon, és vele együtt viselje az örömöt és a szenvedést.”

A homíliájában a bíboros részletesen idézett Profittlich leveleiből, amelyek belső szabadságáról tanúskodnak. „El kell mondanom, hogy a döntéshez (hogy szolgálati helyén maradjon – a szerk.) ugyan néhány hét előkészületre volt szükség, de végül nem félelemmel és aggodalommal hoztam meg, hanem éppen ellenkezőleg, nagy örömmel.” Ez az öröm – véli a bíboros – a keresztény mártírok titka és a 20. század embertelen ideológiáinak legerősebb ellentéte. Hitler és Sztálin Európát a mélybe taszította:

A koncentrációs táborok és a gulágok a legteljesebb embergyűlölet kifejeződései voltak. Micsoda kontraszt az a méltóság, amellyel Profittlich érsek átadta magát az NKVD tisztjeinek. A hit adta neki ezt a nyugalmat és szilárdságot.”

Arra a kérdésre, hogy ki is volt Eduard Profittlich vértanú, a 2024-ben egyházmegyei rangra emelt tallinni püspök Philippe Jourdan elmondta: „Az apostoli kormányzó úgy döntött, hogy valóban megosztja több tízezer észt tragikus sorsát, akiket deportáltak és meghaltak a Szovjetunió koncentrációs táboraiban. Habár a püspök nem volt születését tekintve észt, de a kis balti néppel való közösségvállalása, és az értük adott vére miatt azzá lett.”

*

XIV. Leó szeptember 7-én délben a Szent Péter-bazilika előtti téren annak az ünnepélyes szentmisének a végén imádkozta el a vasárnapi Úrangyalát, amelynek keretében szentté avatta Pier Giorgio Frassatit és Carlo Acutist. A Mária-imát megelőzően két szombati boldoggá avatásról, a talliniról és veszprémiről is megemlékezett:

„Ebben a légkörben jó felidéznünk, hogy tegnap az Egyház két új boldoggal is gazdagodott. Tallinnban, Észtország fővárosában boldoggá avatták Edoardo Profittlich jezsuita érseket, akit 1942-ben öltek meg a szovjet rezsim egyházellenes üldözése során. Veszprémben, Magyarországon pedig boldoggá avatták Bódi Mária Magdolnát, egy fiatal világi nőt, akit azért öltek meg 1945-ben, mert ellenállt az őt megerőszakolni akaró katonáknak.

Dicsérjük az Urat ezért a két vértanúért, az evangélium szépségének bátor tanúságtevőiért!”

(Fordította: Tőzsér Endre SP)

*

Eduard Profittlich a Bonntól délre fekvő Grafschaft bei Ahrweiler városában született 1890-ben, tíz gyermek közül a nyolcadikként. Linz am Rhein városában 1912-ben érettségizett, majd csatlakozni szeretett volna a jezsuitákhoz, ám szándékát szülei ellenezték.

Így először a trieri szemináriumba jelentkezett, de végül 1913. április 11-én édesapja és édesanyja beleegyezésével belépett a Jézus Társasága noviciátusába. Az első világháború idején betegápoló és műtőssegéd volt. 1922. augusztus 27-én a hollandiai Valkenburgban szentelték pappá. Még ugyanebben az évben a pápa a jezsuita rendre bízta a Pápai Keleti Intézet vezetését, és Profittlich oroszországi misszióra jelentkezett. Krakkóban filozófiát és teológiát tanult, de később az oroszországi fejlemények miatt nem utazhatott el. Ehelyett a lengyelországi Opoléban dolgozott 1925 és 1928 között mint misszionárius, lelkigyakorlat-vezető és prédikátor. 1928-ban Hamburgba került, ahol a lengyelek lelkipásztora lett. Odaadásának köszönhetően rövid idő alatt széles körű megbecsültségre tett szert, ezért nem is volt meglepő, hogy 1930-ban Tallinnban a Szent Péter és Pál-templom plébánosává nevezték ki.

Közel háromszáz év szünet után 1923-ban érkeztek vissza az első jezsuiták Észtországba. Profittlich 1931-ben Észtország apostoli adminisztrátora (egyházi vezetője) lett. A többnyire evangélikus népesség figyelmét gyorsan felkeltették a jezsuiták, különösen havonta megjelenő lelkiségi lapjuk, a Kiriku Elu (Egyházi élet). Profittlich öt új plébániát hozott létre. Segítséget is kapott: 1941-ig tizenhét rendtársa érkezett az országba, rajtuk kívül jöttek még szerzetesnők és kapucinus szerzetesek is.

Különös figyelmet szenteltek a fiatalság nevelésének: Profittlich öt nyelven tanított hittant, illetve gyermekotthont és fiúkollégiumot alapított, ahová szívesen küldték a nem katolikus családok is a gyermekeiket.

Különféle diplomáciai erőfeszítések eredményeként Profittlich 1935-ben Tallinnban püspökséget hozott létre, ahová őt nevezték ki érseknek. 1936. december 27-én szentelték püspökké. Pont abban az időben, amikor a világ színpadán megjelent Hitler és Sztálin.

Ferenc pápa és Philippe Jourdan apostoli admisztrátor Profittlich emléktáblája előtt a tallinni Szent Péter és Pál-székesegyházban (2019)

A szovjet egyházellenes törvények Észtországra is kiterjedtek. Profittlich, aki 1935 óta észt állampolgársággal rendelkezett, a német nagykövetség segítségével visszatérhetett volna hazájába. XII. Piusz pápa meghagyta neki a döntési szabadságot, hogy elhagyja-e Észtországot, vagy életét kockáztatva ott marad a híveivel. Ő úgy döntött, marad. 1941. június 21-én vették őrizetbe kémkedés gyanújával. 1942. február 22-én a hírhedt szovjet kirovi börtönben hunyt el. Perének aktái 1991 után hozzáférhetővé váltak. Ezekben található egy bejegyzés, miszerint rehabilitálni kell, mert semmiben nem találták bűnösnek.

Az is kiderül, hogy megbocsátott a kínzóinak. A hivatalos közlés szerint „kimerültségtől” halt meg, ami az akkori olvasat szerint egyet jelentett azzal, hogy kivégezték.

A jezsuita érsek igazi egyházépítő volt. Amikor 1931-ben Észtországba érkezett, nem volt észt nyelvű imakönyv és az evangéliumok is töredékes fordításban voltak olvashatók. Az ő kezdeményezésére fordították le a teljes Szentírást észt nyelvre. Neki köszönhető, hogy a kommunizmus után napjainkban is létezik még – ha kis számban is (kevesebb mint tízezer fő) – katolicizmus Észtországban.

Forrás: Vatican News

Fotó: Tallinni Egyházmegye; Vatican News

Kuzmányi István/Magyar Kurír