Továbbképző központ jött létre a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán

A Guba András SchP vezette intézet keretében működtek indulásuk óta a főiskola művészet- és meseterápiás, illetve szupervíziós képzései – ezekhez a népszerű szakirányú továbbképzésekhez társul most a Budapesten idén másodjára induló vallásismeret képzés. Szintén a továbbképző központ keretében zajlik az emberi méltóság védelmére irányuló, a Pápai Gergely Egyetemmel közös, interdiszciplináris képzés.

Az Antalfai Márta irányításával, az általa kidolgozott módszert oktató művészet- és meseterápia az egyik legtöbb hallgatót vonzó szakirány a Sapientia Főiskolán – az emberi lélek gyógyítására irányuló képzés, hasonlóan a szakmai, közösségi én kiteljesedését célzó szupervízióhoz, jól illeszkedik a Sapientia küldetéséhez.

Az elmúlt években a szerzetesi főiskola egyre több lehetőséget kínál a felnőttképzés területén: a rugalmas oktatási formát jelentő szakirányú továbbképzések és tanfolyamok bőséges választékát nyújtja. Ezek a keretek lehetővé teszik, hogy egy év alatt olyan ismeretanyagot lehessen átadni, amelyet egyébként többéves MA-képzések keretében szoktak oktatni.

Felnőttként legtöbbünknek nincsen időnk és energiánk hosszabb tanulmányokra, a Sapientia által kínált egyéves képzések viszont olyan rugalmas tanulási formát nyújtanak, amely a legkülönbözőbb igényekhez alkalmazkodik. Akik már rendelkeznek szakismerettel valamely területen, azok számára új kontextust kínál ismereteik alkalmazására, a piacon értékesebbé tehetik meglévő szakmai kompetenciáikat.

Mint az új, mentálhigiénés jellegű képzések indulásakor az akkori rektor, Fehérváry Jákó OSB elmondta: „Küldetésünknek tekintjük, hogy a segítő szakmákban és a pedagóguspályán dolgozóknak – különösen a szerzetesi-egyházi intézményrendszer munkatársainak – hasznos, éltető, gyakorlatias támogatást adjunk, hiszen ők gyakran a legkitettebb munkahelyeken állnak helyt.”

A Sapientia Továbbképző Központ égisze alatt folyik majd a Szegedi Tudományegyetemmel együttműködésben megvalósuló vallásismeret képzés is, amely a vallásról mint jelenségről objektív, tudományos módon kíván ismereteket átadni.

Szakfelelőse, Bagyinszki Ágoston OFM rektor úgy látja: korunk egyik jellemző kihívása az értékek, az identitások, a kultúrák sokféleségéhez kapcsolódik. A vallástudomány a teológiával ellentétben „a személyes vallási kötődéseket zárójelbe teszi, bár tiszteletben tartja; alapvetően kulturális értelemben foglalkozunk a vallási jelenséggel. Ez a képzési modul ugyanakkor a többpólusú valóságot segít kezelni olyan szereplőknek, akiknek a saját munkájukkal, hivatásukkal összefüggésben erre szükségük van. Emellett azoknak is szól a képzés, akiket egyszerűen az érdekel, hogyan tájékozódhatnak egy ilyen kulturálisan sokszínű világban”.

A mostantól Sapientia Továbbképző Központként működő intézet szupervíziós témájú képzéseinek szakfelelőse Guba András; céljuk, hogy a szupervíziós szemléletet meghonosítsák egyházi környezetben is.

Fehérváry Jákó szavait idézve a 2024-es interjúból: „…a szupervízió mint műfaj nagyon erősen szerzetesi veretű, amennyiben az önreflexión alapszik, a csoportban működésre való reflektáláson, a hatalomhoz való személyes viszonyon, az egymásra hatáson – ezek egy közösségben élő vagy dolgozó embernek az alapkérdései. És a szupervízió pont abban segít eligazodni, hogy munkahelyi helyzetekben, közösségi helyzetekben hogyan működünk.”

Forrás: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Fotó: Orbán Gellért

Magyar Kurír