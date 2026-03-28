Transzatlanti megállapodást írtak alá az örmény történeti kutatások megerősítésére a Pázmányon

Hazai – 2026. március 28., szombat | 13:40
2

Ünnepélyes keretek között írták alá és adták át Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (PPKE) a PPKE, a lipcsei Leibniz Intézet – Kelet-Európa Történeti és Kulturális Központ (GWZO Leipzig), valamint a Kaliforniai Egyetem Los Angeles-i campusán működő Armenian Studies program (UCLA) között létrejött háromoldalú együttműködési megállapodást (Memorandum of Understanding, MoU).

Az együttműködés célja, hogy új lendületet adjon az örmény történelem és kultúra, valamint az örmény diaszpóra jelenkori folyamatai kutatásának – írták a március 27-én szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben. A megállapodás lehetőséget teremt kutatói mobilitásra, közös konferenciák és képzések szervezésére, valamint hosszú távú tudományos együttműködések kialakítására.

A megállapodás különösen jelentős a nemzetközi Armenian Studies szempontjából. Birher Nándor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (PPKE BTK) dékánja az együttműködési megállapodás átadásakor elmondta, hogy az Armenológiai Program a PPKE BTK képzésinek és programjainak egyik ékköve, amelyben mind a nemzetközi perspektívák és programok, mind a teljes képzési struktúra (alapképzés, mesterképzés-, doktori képzés) fontos tényezők, de talán a legfontosabb az örménység keresztény mivolta.

A UCLA Armenian Studies programja – a Narekatsi Chair of Armenian Studies vezetésével – a világ egyik vezető tudományos központja az örmény történelem és kultúra kutatásában. A programot képviselő és a szerződés budapesti ünnepélyes átadásán részt vevő Peter Cowe az egyik nemzetközileg is legelismertebb kutató ezen a területen, meghatározó szerepet játszik az örmény diaszpóra és kulturális örökség tudományos feldolgozásában.

A lipcsei GWZO (Leibniz Intézet – Kelet-Európa Történeti és Kulturális Központ) a kelet- és közép-európai történelem és kultúra területén, különösen a régiók közötti kapcsolatok, határterületek és „perifériák” vizsgálatában szerzett nemzetközi elismerést. Az intézményt az eseményen Kovács Bálint, a PPKE Armenológiai Tanszékének vezetője képviselte, aki egyben a lipcsei GWZO Global Armenia/ns doktori programjának vezetője is, így személyében is összekapcsolja az intézmények közötti tudományos együttműködést.

Bár a megállapodás számos új nemzetközi és transzatlanti együttműködési lehetőséget nyit meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem számára, az egyik legfontosabb eleme mégis a tudományos publikációs együttműködés megerősítése. A MoU értelmében a GWZO szerkesztésében megjelenő Armenians in Eastern Europe könyvsorozatot a jövőben a UCLA, a PPKE és a GWZO közös könyvsorozataként adják ki. A sorozat szerkesztői innentől Peter Cowe (UCLA), Kovács Bálint (PPKE / GWZO Leipzig), a PPKE Történetudományi Doktori Iskolájában is témavezetői tevékenységet folytató Hakob Matevosyan (ZOiS Berlin), valamint a lipcsei könyvsorozatot korábban megalapító Stefan Troebst (Leipzig University).

A most aláírt és átadott megállapodás különösen fontos a PPKE számára, ahol tíz éve működik Magyarország egyetlen Armenian Studies tanszéke.

Az együttműködés hozzájárulhat ahhoz is, hogy a közép-európai perspektívák hangsúlyosabban jelenjenek meg az örmény történelem és diaszpóra kutatásában.

Az eseményen részt vett Davit Poghosyan, az Örmény Történeti Múzeum főigazgatója; Vahe Torosyan, az örmény kéziratokat őrző és kutató intézmény, a Matenadaran tudományos igazgatója; Őze Sándor, a PPKE Történettudományi Intézet vezetője, valamint Konrad Siekierski (FU Berlin) és Karen Jallatyan (GWZO Leipzig) is.

Forrás és fotó: PPKE BTK Történettudományi Intézet, Armenológiai Tanszék

Magyar Kurír

#egyháztörténet #Pázmány Péter Katolikus Egyetem #tudomány

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató