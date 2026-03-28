Transzatlanti megállapodást írtak alá az örmény történeti kutatások megerősítésére a Pázmányon

Az együttműködés célja, hogy új lendületet adjon az örmény történelem és kultúra, valamint az örmény diaszpóra jelenkori folyamatai kutatásának – írták a március 27-én szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben. A megállapodás lehetőséget teremt kutatói mobilitásra, közös konferenciák és képzések szervezésére, valamint hosszú távú tudományos együttműködések kialakítására.

A megállapodás különösen jelentős a nemzetközi Armenian Studies szempontjából. Birher Nándor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (PPKE BTK) dékánja az együttműködési megállapodás átadásakor elmondta, hogy az Armenológiai Program a PPKE BTK képzésinek és programjainak egyik ékköve, amelyben mind a nemzetközi perspektívák és programok, mind a teljes képzési struktúra (alapképzés, mesterképzés-, doktori képzés) fontos tényezők, de talán a legfontosabb az örménység keresztény mivolta.

A UCLA Armenian Studies programja – a Narekatsi Chair of Armenian Studies vezetésével – a világ egyik vezető tudományos központja az örmény történelem és kultúra kutatásában. A programot képviselő és a szerződés budapesti ünnepélyes átadásán részt vevő Peter Cowe az egyik nemzetközileg is legelismertebb kutató ezen a területen, meghatározó szerepet játszik az örmény diaszpóra és kulturális örökség tudományos feldolgozásában.

A lipcsei GWZO (Leibniz Intézet – Kelet-Európa Történeti és Kulturális Központ) a kelet- és közép-európai történelem és kultúra területén, különösen a régiók közötti kapcsolatok, határterületek és „perifériák” vizsgálatában szerzett nemzetközi elismerést. Az intézményt az eseményen Kovács Bálint, a PPKE Armenológiai Tanszékének vezetője képviselte, aki egyben a lipcsei GWZO Global Armenia/ns doktori programjának vezetője is, így személyében is összekapcsolja az intézmények közötti tudományos együttműködést.

Bár a megállapodás számos új nemzetközi és transzatlanti együttműködési lehetőséget nyit meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem számára, az egyik legfontosabb eleme mégis a tudományos publikációs együttműködés megerősítése. A MoU értelmében a GWZO szerkesztésében megjelenő Armenians in Eastern Europe könyvsorozatot a jövőben a UCLA, a PPKE és a GWZO közös könyvsorozataként adják ki. A sorozat szerkesztői innentől Peter Cowe (UCLA), Kovács Bálint (PPKE / GWZO Leipzig), a PPKE Történetudományi Doktori Iskolájában is témavezetői tevékenységet folytató Hakob Matevosyan (ZOiS Berlin), valamint a lipcsei könyvsorozatot korábban megalapító Stefan Troebst (Leipzig University).

A most aláírt és átadott megállapodás különösen fontos a PPKE számára, ahol tíz éve működik Magyarország egyetlen Armenian Studies tanszéke.

Az együttműködés hozzájárulhat ahhoz is, hogy a közép-európai perspektívák hangsúlyosabban jelenjenek meg az örmény történelem és diaszpóra kutatásában.

Az eseményen részt vett Davit Poghosyan, az Örmény Történeti Múzeum főigazgatója; Vahe Torosyan, az örmény kéziratokat őrző és kutató intézmény, a Matenadaran tudományos igazgatója; Őze Sándor, a PPKE Történettudományi Intézet vezetője, valamint Konrad Siekierski (FU Berlin) és Karen Jallatyan (GWZO Leipzig) is.

Forrás és fotó: PPKE BTK Történettudományi Intézet, Armenológiai Tanszék

