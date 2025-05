Tudom, kinek hittem, és bízom benne – Állandó diakónusszentelés Karcagon

Prédikációjában Ternyák Csaba érsek egyebek mellett a Szentlélek működéséről beszélt. Mint mondta, a Szentlélek jelen van, ma is működik az Egyházban, a pápaválasztáskor, a szentségek kiszolgáltatásakor és különleges módon itt van közöttünk a diakónus szentelésen.

Felidézte Ferenc pápa felhívását, melyben arra hívott valamennyiünket, hogy legyünk a remény zarándokai.

A hivatásunk Isten által a szívünkbe ültetett értékes ajándék, meghívás arra, hogy kilépjünk önmagunkból és elinduljunk a szeretet és a szolgálat útján.

A szentelendőhöz a következő szavakkal fordult: „Az Egyház az igehirdetés és a jótékonyság szolgálatára választ ki téged, és azt kéri tőled légy méltó arra, hogy Isten titkait közvetítsd! Ne engedd, hogy bármi is eltérítsen az evangéliumi reménységtől, amelyet nem csak hallgatnod, hanem hirdetned is kell! Légy szerény, alázatos és állj készen arra is, hogy megvigasztald a szenvedőket! Együtt örülj az örvendezőkkel, és mindenkit vezess közelebb a Jó Pásztorhoz!

A diakónus a plébános iránymutatása szerint végzi szolgálatát, és kerülnie kell minden olyan helyzetet, amelyet a hívek hatalmaskodásnak élhetnének meg. Kerüld a kenetességet és minden mesterkéltséget! Jézus az egyszerűséget és a szolgálat szellemét kéri minden tanítványától. Én is azt kérem tőled, hogy ugyanazt a lelkületet ápold magadban, amely Jézus Krisztusban volt.”

A diakónus fő feladata az igehirdetés, a hitoktatás, a jegyesoktatás, a betegek látogatása és áldoztatása, temetés, esketés és mindaz, amivel plébánosa megbízza. A főpásztor arra biztatta a szentelendőt, hogy törekedjen arra, hogy egyre inkább a szolgálat szelleme jellemezze életét a közösségben és családjában is.

A prédikációt követően a diakónus magára öltötte a liturgikus ruhát, kinyilvánította akaratát, miszerint alázattal szolgálja az Egyházat, és engedelmességet fogadott a főpásztornak. Ajándékként megkapta az Evangéliumos könyvet, amely jelzi, hogy ezután az ő feladata lesz a jó hír hirdetése.

Horváth Rémusz Miklós gyermekkorától kezdve éveken keresztül minden nap ministrált, de nemcsak a szentmiséken, hanem ugyanúgy részt vett a litánián, a keresztúti ájtatosságokon, temetéseken is. Érettségi után 1990-ben felvételit nyert a gyulafehérvári papnevelő intézetbe, majd a harmadik év elején, 1992-ben gondolkodási évet kért, amely után a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen folytatta teológiai tanulmányait.

1994. szeptember 3-án szentségi házasságot kötött feleségével, Tóth Mónikával. Három gyermekük született, egy kisfiú Sebestyén, őt a Jóisten magához szólította, és két lány, Andrea és Noémi.

A család 2016-ban került Karcagra. 2017–2019 között az Egri Hittudományi Főiskolán és az Eszterházy Károly Egyetemen újból elvégezte a mesteri fokozatot. 2019. november 21-től a karcagi egyházközségi képviselőtestület tagja, majd világi elnöke lett. 2020. szeptember 5-én Ternyák Csaba egri érsek akolitussá avatta. Jelenleg is hitoktatóként tevékenykedik a Györffy István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvodában, valamint a református gimnáziumban.

Saját tapasztalata szerint élete minden szakaszában megtapasztalta az Egyházon keresztül Isten gondviselő szeretetét. Ezt a szeretetet szeretné viszonozni állandó diakónusként. Meggyőződése, hogy a diakónusok arra kapnak meghívást, hogy a szolgáló Krisztus képét öltsék magukra. Választott jelmondata Szent Pál apostol Timóteushoz írt második leveléből van: „Tudom, kinek hittem”, és bízom benne.

Szöveg: Pap Ildikó

Fotó: Vozáry RóbertSzent István Televízió

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír