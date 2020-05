Udvardy György főpásztori üzenete Boldog Gizella ünnepén

Egyházunk Jézus Krisztusra, a föltámadottra alapítja az életét, s minden egyházmegyének vannak olyan kiváló szentjei, akik Krisztus szeretetéért életüket áldozták, és példaként állnak előttünk. Így a Veszprémi Főegyházmegyében is nagy örömmel adunk hálát Boldog Gizelláért. Bár az egyházmegye kiemelkedő védőszentje Szent Anna, mégis egyháztörténelmünkben, a magyar egyház történelmében kiemelkedő jelentőséggel bír Boldog Gizella személye, s mindaz, amit ő magyar népünkért, a magyar egyházunkért tett. Ezt szeretnénk megköszönni az ő ünnepében, ezt szeretnénk megköszönni, és szeretnénk buzdulni az ő hitén, példája láttán.

Kiemelhetjük életéből azt a döntést, hogy vállalja a szolgálatot idegenbe szakadva, vállalja egy nép megtérésénél a segítő szolgálatot, és önmaga is saját családjában mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyermekek boldogan és Krisztust ismerve akarják népüket szolgálni.

Így az ő szolgálata népeket is összekapcsol. Népek számára készít jövőt, és éppen egy kiváló példája annak, hogy a Krisztus-ismeret által mindenki az lehet, akinek az Isten megteremtette. Nyelvben, kultúrában, szokásban, hagyományban, mert az Egyházban a Szentlélek erejében ezt a szabadságot elnyerjük. S ez számunkra nem különbözőséget jelent, hanem éppen egységet, éppen sokszínűséget.

Ezt szeretnénk ünnepelni, s azt az erőt formáló közösséget, amit a család, a magyar Szent Család jelent számunkra. Hiszen amikor Boldog Gizellára emlékezünk, akkor emlékezünk Szent Istvánra is, és kérjük is az ő közbenjárását, és kérjük Szent Imrének is hathatós közbenjárását.

Így szeretnénk ünnepelni még akkor is, hogyha ebben az esztendőben nem a megszokott módon tudjuk ezt megtenni. De ezek a megváltozott körülmények abban segítenek, hogy családjaink körében tudjuk szentjeink példáit megvalósítani, s példaként állítani egymás elé. Kívánom a testvéreknek, hogy családjaink körében vegyünk példát előttünk járó szentekről, hogy mi magunk is szent példaként tudjunk állni az utánunk jövő generáció előtt.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Videó: Veszprémi Érsekség/YouTube

Magyar Kurír