Ugandában hívők milliói zarándokolnak el minden évben június 3-án a mártírok szentélyébe

Június 3-a ugyanis Lwanga Szent Károly és vértanútársai liturgikus emléknapja, akik a római martirológium szerint „14 és 30 év közötti fiatal férfiak voltak, a királyi udvar fiatal nemesei vagy Mwanga király testőrségének tagjai, újonnan megtértek vagy a katolikus hit buzgó követői”, akik „megtagadták, hogy eleget tegyenek a király aljas kérésének az ugandai Namugongo dombon, és néhányukat karddal szúrták le, másokat élve elégették a tűzben”. 1885 és 1888 között 22 katolikus és 23 anglikán hívőt gyilkoltak meg Namugongóban.

A zarándokok többsége gyalog érkezik, sokan a szomszédos országokból, mint a Kongói Demokratikus Köztársaság, Ruanda, Kenya és Tanzánia, néha több száz kilométert gyalogolva erre az eseményre, amely éppen ezért a népi vallásosság leglátványosabb alkalma Közép-Afrikában.

„18 évvel ezelőtt kezdtem el gyalog Namugongóba járni, és soha nem hagytam ki egy évet sem, kivéve a Covid-19-járvány idején” – mesélte a ugandai Monitor című napilapnak egy Makokha nevű kenyai férfi, aki kiemelte, hogy legkiseb fiát Charles Lwanga névre keresztelte. „Vannak zarándokok – tette hozzá –, akik a hónap elején indultak el a kenyai Machakosból és Nakuruból, és közel 700 kilométert fognak megtenni, mire Namugongóba érnek.”

„Miért tesz meg az ember ilyen hosszú utat? Mi az, ami az ugandai mártírokban ennyire ösztönzőleg hat az emberekre? És miért olyan mély még ma is a hit az afrikaiak körében?” – teszi fel a kérdést a Nile Post napilap, és így válaszol: „Sok hívő számára Namugongóba menni nemcsak hagyomány, hanem olyan, mintha újraélnék az áldozathozatalt. Alkalom arra, hogy – ha csak rövid ideig is – elviseljék a fájdalmat és a szenvedést azok tiszteletére, akik sokkal többet viseltek el. Úgy gondolják, hogy ha ők képesek voltak életüket adni Krisztusért, mit jelent másnak 300 kilométernyi gyaloglás?... A világ számos részén egyre növekvő szekularizmus korában Afrika spirituális szíve továbbra is erős marad.”

*

A Fides missziós hírügynökség közlése szerint az évforduló reggelén robbanás történt körülbelül ötszáz méterre az ugandai mártírok szentélyétől Munyonyóban. Az ugandai hadsereg (Uganda People’s Defence Forces, UPDF) szerint a robbanás egy merénylet meghiúsítására irányuló művelet során történt.

„Ma reggel az UPDF terrorizmusellenes egysége elfogott és hatástalanított két fegyveres terroristát Munyonyóban. A hírszerzés és a biztonsági szolgálatok maximális riadókészültségben voltak, hogy biztosítsák a mártírok napja ünnepségeinek zavartalan lebonyolítását” – nyilatkozta a hadsereg szóvivője.

A támadást később egy Iszlám Államhoz kapcsolódó dzsihádista csoport, az Allied Democratic Forces (ADF) vállalta magára.

Forrás: Avvenire; Fides

Fotó: Ugandan Catholics Online/ Facebook; Avvenire

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír