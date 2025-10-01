Ugrits Tamás pápai káplánt, plébánost a székesfehérvári kanonokok sorába emelte Spányi Antal püspök

Az ünnepi szertartás vezetője Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök volt. Ugrits Tamást a székeskáptalan idősebb mesterkanonokjának nevezte ki, összes jogaival és kiváltságaival együtt.

Ugrits Tamás az oltárhoz vonult, és az ott elhelyezett Szentírást megérintve tett hitvallást, hűségesküt és engedelmességi fogadalmat. Ezután Hajdu Ferenc nagyprépost az újonnan kinevezett kanonok vállára helyezte a mocétumot és a kanonoki jelvényt. Spányi Antal püspök átadta a kinevező határozatot és a viola színű birétumot.

A beiktatási szertartás után az újonnan kinevezett kanonokot a megüresedett székesegyházi stallumba vezették.

A főpásztor beszédében rámutatott a kanonoki kinevezések, a káptalan tagjainak munkájának fontosságára az egyházmegye különféle bizottságaiban, vezetőségében. Megköszönte, hogy a képzett és nagy tapasztalattal rendelkező kanonok véleményét és tanácsait kérheti a különféle egyházmegyei ügyekben.

„Az egyházmegye legnagyobb kitüntetése, ami méltó, kiváló, fölkészült szellemiekben és lelkiekben, erkölcsiekben példát mutató, buzgó papnak adhat, hogy a kanonokok sorába emeli. Ősi hagyományra tekint ez vissza. A kanonokok mindig készek voltak arra, hogy a püspököt egy-egy sajátos területen támogassák, vezessék. És készek voltak arra, hogy életükkel példát mutassanak, buzgón imádkozzanak az egyházmegyéért, az egyházmegye papjaiért és híveiért” – emlékeztetett a főpásztor, majd Ugrits Tamás több évtizedes papi szolgálatát méltatta.

„Az a hosszú szolgálat, amely csaknem három évtizeden keresztül tartott – nemcsak az én szolgálati időm alatt, hanem elődöm, Takács Nádor püspök úr alatt is –, kiteljesedett. Azt az utat mutatja, amelyen keresztül Tamás atya méltán jutott el arra a helyre, amelyet ma megkapott, és amelyre ma az emberek tiszteletének és szeretetének körülölelésében részesült. Szívből kívánjuk, hogy a Jóisten erőt, egészséget, kegyelmet és segítsen adjon Tamás atyának ezen az úton, amelyre ő kegyelme indította el.”

A főpásztor megemlékezett a főangyalokról is: Szent Mihályról, aki biztosíték számunkra a végső győzelemben, aki ott áll mellettünk, hogy soha ne kelljen félnünk; Szent Gábor angyalról, aki a jó hírt hozza, aki segít hallgatni az Isten szavára; és Rafael angyalról, aki kísér bennünket életutunkon, hogy ne vesszünk el, hogy gyógyítsa gyengeségeinket.

Ugrits Tamás nagy megtiszteltetésnek nevezte kanonoki kinevezését, melyre igyekezett felkészülni. „Felkészülni – azt hiszem – lelkileg, imádságban lehet. Ez egyfajta szolgálatot jelent. A székesegyház és az egész egyházmegye szolgálatát, imádságban és a lelkipásztori életben is. Szeretnék ennek megfelelni imádságos lelkülettel, példaadó papi szolgálattal” – fogalmazott.

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Berta Gábor

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír