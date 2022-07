Új épületbe költözött a Máltai Szeretetszolgálat fogyatékos embereket szolgáló napközije Siófokon

A Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye a Máltai Szeretetszolgálat siófoki Gondviselés Háza tagintézményeként, a fejlesztő iskolával közös épületben működött 2006 óta. Az ingatlan az eltérő feladatokat ellátó intézmények számára szűknek bizonyult, ezért egyeztetés kezdődött a Szeretetszolgálat és az önkormányzat között a helyzet megoldására.

Lengyel Róbert, Siófok város polgármestere javaslatára egy megüresedett, korábban óvodaként szolgáló épületet jelöltek ki a fogyatékosok napközije új otthonaképpen, erről 2021 novemberében szerződést is kötött a város a karitatív szervezettel.

Az épületet felújították, átalakították, teljeskörűen akadálymentesítették. Három kisebb csoportszoba, egy pihenőszoba és egy nagyobb étkező alkotja most az otthonos teret, ahol méltó körülmények között folytatódhat a fogyatékossággal élők nappali ellátása, komplex fejlesztése. Az intézménybe látogató sérült emberek számára különböző szabadidős és terápiás programokat is szerveznek, többek között állatasszisztált terápián, zeneterápián, háztartás- és életviteli foglalkozásokon, kirándulásokon is részt vehetnek.

A fogyatékossággal élő emberek az intézményben nappali ellátásban részesülnek, a szeretetszolgálat szakemberei személyre szabott figyelemmel, fejlesztésekkel, terápiás foglalkozásokkal és szabadidős programok szervezésével gondoskodnak a rájuk bízottakról.

„Egy ilyen épület megnyitása nagyban hasonlít a bibliai példázathoz: nem mindegy, hogy egy mag az út szélére esik, a szederindák közé, vagy termőtalajba hull. A siófoki integrált intézményben zajló magas színvonalú munka termékeny talajt jelent ebben az esetben, és lehetőséget ad arra, hogy sikeres, eredményes munka valósulhasson meg az új helyszínen is” – mondta az épület ünnepélyes átadóján Jónás Gergely, a Máltai Szeretetszolgálat Dél-dunántúli Régió regionális ügyvezetője. Hozzátette: az eredményes működésnek az is feltétele, ha az intézmény integrálódhat a város életébe, amelyhez elengedhetetlen az önkormányzattal való partneri viszony.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



Magyar Kurír