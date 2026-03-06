Új generálist választottak a pálos rend élére

Beniamin Bąkowski 52 éves, 1974. április 28-án született Branicében, az opolei egyházmegyében. Első szerzetesi fogadalmat 1994. szeptember 8-án, örökfogadalmat pedig 1999. március 25-én tett. 2000. június 10-én szentelték pappá. Az elmúlt években a német tartomány provinciálisa volt.

Választása után Beniamin Bąkowski generális a Jasna Góra-i médiának nyilatkozva kifejezte, hogy örömmel vállalta el ezt a tisztséget.

„Nagy öröm számomra, hogy Remete Szent Pál rendjének vezetésével bíztak meg, de tisztában vagyok azzal is, hogy nagy felelősséget vállaltam. Felelősséget rendünkért, kolostorainkért, sok kegyhelyért, hiszen nem csak Jasna Góráról van szó, hanem sok más helyről is. És ez felelősség az Egyház iránt is, nem magam iránt, hanem az Egyház, a rend iránt. Megpróbálok minél több erőfeszítést meghozni annak érdekében, amire megbízást kaptam, hogy jól teljesítsem küldetésemet” – mondta a pálosok új generálisa.

Beniamin Bąkowski papi életének nagy részét Lengyelországon kívül töltötte. Papszentelése után egy évig Lengyelországban, Stara Błotnicában dolgozott, majd öt évig Rómában, az elmúlt húsz évben pedig Németországban, a Mariahilf-kegyhelyen és az altöttingi nemzeti kegyhelyen. Az elmúlt hat évben németországi tartományfőnökként szolgált.

Az újonnan megválasztott rendfőnök szerint németországi tapasztalatai hasznosak lehetnek a továbbiakban, az új szolgálatában is. „Minden eddigi tapasztalat fontos, bár ez a feladat most sokkal széleseb körű lesz. A németországi évek alatt megfigyeltem, hogy mindenekelőtt a hagyományokhoz és az Egyház tanításaihoz való hűség a legfontosabb. És ez az egész rendre is ugyanúgy érvényes. Az is világos, hogy hogy nem a modernizmusra vagyunk meghívva, sem a liberális irányba hajló szinodális útra, hanem a hagyomány ápolására. A hagyományra lehet építeni. Az emberek jelenleg valóban visszatérni óhajtanak a hagyományokhoz, az alapokhoz. És ez egy változatlan irány” – hangsúlyozta Beniamin Bąkowski.

Hagyományosan, közvetlenül a választás után, a pálos papok és testvérek összegyűltek a történelmi Jasna Góra-i könyvtárban, hogy részt vegyenek a rend új generálisának hivatalba lépési ünnepségén. A választás eredményét hivatalosan a káptalan elnöke, Rafał Wilk jelentette be. Délben a Fekete Madonna-kápolnában összegyűlt pálos papok és testvérek elénekelték az ünnepélyes Te Deumot. Ezután az újonnan megválasztott rendfőnök a Szűzanya oltalmába ajánlotta szolgálatát.

„Mindent, amit ma vállamra vettem, Isten Anyjára bízom. Szerzetesi és papi életem során legtöbb időmet az Isten Anyja közelében, Mária-kegyhelyeken töltöttem. (...) Minden egyes pálosnak hivatása, hogy Isten Anyja közelében maradjon és dicséretét hirdesse. Az életben vannak nehéz pillanatok, néha szenvedés is. Most a nagyböjt idejét éljük, és tudjuk, hogy a kereszt az életünk része. De ezt a keresztet vállunkra kell vennünk, és tovább kell haladnunk. Fel kell állnunk és tovább kell mennünk, Isten Anyjánál kell maradnunk” – mondta a generális a kápolnában összegyűlt pálosoknak.

Beniamin Bąkowski emlékeztetett arra, hogy a pálos rend nemcsak Jasna Góra, hanem az egész világ. „Törekedjünk arra, hogy hűek legyünk az Egyház tanításához, a Szentíráshoz és szabályzatunkhoz, bárhol is legyünk. Legyünk hűek lelkiismeretünkhöz is, hogy mindent szeretetből tegyünk, és ne kényszerből!” – fogalmazott a rend újonnan megválasztott generálisa.

A rendben a generális gyakorolja a legfőbb hatalmat az egész világon minden tartományban és kolostorban. Beniamin Bąkowski a rend 87. generálisa. Arnold Chrapkowskit váltotta, aki 2014 óta két ciklusban, azaz tizenkét évig töltötte be ezt a tisztséget.

Jelenleg a pálos rend 17 országban, főként Európában működik: Magyarországon, Lengyelországban, Olaszországban, Csehországban, Szlovákiában, Horvátországban, Lettországban, Belaruszban, Ukrajnában, Romániában (Erdélyben), Angliában és Spanyolországban, valamint Dél-Afrikában és Kamerunban. Az egész világon ma közel ötszáz pálos szerzetes él.

Forrás: Anna Przewoźnik/Jasna Góra News, paulini.pl

Fordította: Magyar Pálos Rend

Fotó: Jasna Góra News

Magyar Kurír