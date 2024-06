Új görögkatolikus templom alapkövét helyezték el Nyíregyháza-Rozsrétszőlőn

„Úr Istenünk, […] add, hogy az e helyen felséged magasztalására épülő templom a te segítségeddel mielőbb a magasba emelkedjék, hogy annak teljes felépítése mindenható erődnek ajándékozása által teljes befejezést nyerjen, hogy így nem csupán mi, akik e szent hajlékot építjük s abban neked szolgálni akarunk, teljünk be áldásod bőségével, hanem Anyaszentegyházad összes hívei is” – imádkozták Nyíregyháza-Rozsrétszőlőn a görögkatolikus papok Szocska A. Ábel megyéspüspök vezetésével, könyörögve az új görögkatolikus templomért.

A templom alapkövének megáldását június 15-én tartották a csupasz vasbeton oszlopok között. A szertartáson jelen volt még Gánicz Endre főhelynök, a kerület papsága, Janka György esperes-parókus, Bodnár Attila, a közösség első szervezőlelkésze, valamint a házigazda, Kovács Csaba parókus. A testvérfelekezetek szolgálattevői, valamint a megye és a város vezetését képviselő meghívottak is megtisztelték jelenlétükkel a rozsréti közösség eme történelmi eseményét. Továbbá jelen voltak a tervezést, kivitelezést segítő szakemberek és a helyi intézményvezetők.

Kovács Csaba parókus felolvasta az alapkőbe helyezendő időkapszula dokumentumát, mely tartalmazta a közösség történetét.

„Nyíregyháza görögkatolikusságát és hitéletét mindig is a belvárosi székesegyház papjai látták el szolgálatukkal. Az ezredforduló táján alakult ki nagyobb figyelem a helyi görögkatolikusok számának növekedésével Rozsrétszőlőre. Miló Miklós parókus a belvárosból, majd Szabó Tamás segédlelkész folytatta a szervezői munkát már helyben, segítséget kérve a közeli bokortanyákhoz hasonlóan az eredeti többséget alkotó evangélikus közösségtől. Az első Szent Liturgiák helyszínét így a Hajlás utcán található Betlehem Evangélikus Imaház biztosította. 2009-ben – akkor még megyéspüspökként – Kocsis Fülöp érsek-metropolita megbízta Bodnár Attila nyíregyházi iskolalelkészt a nyíregyháza-rozsrétszőlői hívek lelkipásztori ellátásával. Egy Fenyő utcai családi ház alagsorában alakítottak ki görögkatolikus kápolnát, melyet Szent Jakab, az Úr rokona titulusra szenteltek fel. A nyíregyháza-rozsrétszőlői szervezőlelkészség megalapítása 2013. december 29-i hatállyal vált hivatalossá, 2014-től elkezdődött saját anyakönyvvezetése is.

2017-ben Szocska A. Ábel püspök Kovács Csabát nevezte ki a közösség szervezőlelkészévé. 2019-ben az egyházmegye megvásárolta templomépítés céljából a szomszédos Főzde utca 1. szám alatti telket. 2019. október 20-án a kápolna búcsúi Szent Liturgiáján Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke parókiai rangra emelte a Rozsrétszőlői Görögkatolikus Szervezőlelkészséget (az 1579/2019. sz. rendelettel). Ezzel az eseménnyel írta be magát a történelembe az egyházközség, hiszen a főpásztor – püspöki működésében először – parókiát alapított. Az új parókia joghatósági területe: Rozsrétszőlő, Császárszállás, Butyka, Mandabokor, Kordovánbokor, Alsóbadúrbokor, Bálintbokor és Lóczibokor.”

A dokumentumot Szocska A. Ábel püspök és Kovács Csaba parókus hitelesítette, majd a kapszulába tették egy friss Kelet-Magyarország újsággal, egy Görögkatolikus Szemlével és pénzérmékkel együtt; a tégelybe került a helyben termelt rozs, búza és szőlő termése is – a településrész nevében (Rozsrétszőlő) is rejlő helyi természeti kincsek, melyek az Eucharisztia alapanyagai is. Az időkapszulát Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök, Kovács Csaba nyíregyháza-rozsrétszőlői parókus, Galambos Ildikó, Nyíregyháza Járási Hivatalának vezetője és Vassné Harman Gyöngyi, a körzet önkormányzati képviselője helyezte el.

A főpásztor beszédében arra a sokak által is feltett kérdésre próbált választ keresni, hogy miért is van szükség a mai világban erre a templomra:

„A templom kórház, melyben gyógyulni tud a lélek; a templom ház, melyben Isten lakik. A templom útjelző, mely megmutatja, milyen irányba kell haladni; a templom egy út, mely az üdvösség felé vezet.”

A délelőtti főpásztori program során a megyéspüspök egy ukrán tábori lelkésszel találkozott, aki Máriapócson adott hálát több mint húsz ukrán özveggyel és árvával együtt. Őket a nap mint nap a fronton szolgáló katonák ajánlották a lelkipásztor védelmébe, ha nem térnének haza. A tábori lelkész megígérte nekik, hogy Istenhez fogja vezetni ezeket az (immár csonka) családokat – mondta el Szocska A. Ábel püspök megrendülten. „Mindannyiunknak szüksége van egy helyre, mely az Istenhez közelebb vezet” – tette hozzá.

A főpásztor örömét fejezte ki, hogy erősödik ez a görögkatolikus közösség, köszönetet mondott a befogadásért, s felajánlotta a keresztény társfelekezeteknek, ha a templom megépül: szívesen látják itt a szolgálattevőket és híveket, számukra is lesz itt hely. „Mert mindnyájunknak szüksége van egy helyre, ahol találkozhatunk az Istennel, aki megvigasztal minket nehézségeinkben, és akivel osztozhatunk örömeinkben. Szükségünk van a templomra, mert mi, emberek így vagyunk megteremtve, hogy kapcsolatot tartsunk a Jóistennel, aki a vele való közösségre hívott bennünket. Ennek a kapcsolattartásnak a legjobb helye a templom.”

A szertartás végén Galambos Ildikó, Nyíregyháza Járási Hivatalának vezetője és Vassné Harman Gyöngyi, a körzet önkormányzati képviselője mondott ünnepi köszöntőt. Kovács Csaba parókust hívei köszöntötték pappá szentelésének 10. évfordulóján, melyet éppen ezen a napon ünnepelt.

A rendezvény végén egy vers hangzott el. Az esemény emlékére a templom tervrajzát ábrázoló emléklapot vihettek haza a jelenlévők, és kötetlen együttléttel ünnepelhettek tovább a városrész közösségi termében.

Az építendő templom 131 négyzetméter alapterületű és 12 méter magas lesz. A terveket Viszoki Csaba Tamás edelényi tervező készítette el a 2020-ban épült mezőkövesdi görögkatolikus templom nyomán inspirálódva, modern stílusával és méreteivel a helyi közösség igényeihez igazodva. Kivitelezője Petrus Mihály. Építésének első ütemét kormánytámogatásból valósítják meg.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír