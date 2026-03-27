Más helyszínen, a székesegyházban tartják az idei pécsi passiójátékot

Ezért a szervezők a passiójáték biztonságos és zavartalan lebonyolítását szem előtt tartva úgy döntöttek, hogy a szombaton 15 órakor kezdődő rendezvénynek a pécsi székesegyház ad helyet.

A Jézus Krisztus szenvedéstörténetét megjelenítő passiójátékot a Bólyi Keresztény Színjátszó Közösség adja elő, közreműködnek a Sopianae Reviviscit Történelmi Hagyományőrző Egyesület tagjai. A darabot Iváncsitsné Major Szilvia rendezte, zenei rendezője Iváncsits Tamás.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a húsvéti készület jegyében.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír