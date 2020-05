Új helyzet, új lehetőségek, megújult utak – Udvardy György érsek a hitoktatás lehetőségeiről

Az emberi élet szélsőséges helyzeteiben fokozódik bennünk az érzékenység az iránt, ami utat mutat, ami reményt ad. A keresztény ember abszolút útja és minden reményének alapja maga Jézus Krisztus, aki miatt az örök élet reményével tekintünk a jövőbe, és annak fényében hozzuk meg döntéseinket, alakítjuk mindennapi kapcsolatainkat és kísérjük egymást szép és nehéz életszakaszokban egyaránt.

„Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy ti is közösségben legyetek velünk” és így az Atyával és Jézus Krisztussal – írja Szent János evangélista első levelében. Az evangélium hirdetésébe kiemelt módon kapcsolódik be minden katekéta tanító szolgálata során – legyen az a plébániai közösségben, az óvoda vagy iskola falai között vagy az e-oktatás útján, a világhálón. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hitoktatási Bizottsága ennek a küldetésnek a teljesítéséhez kíván támaszt nyújtani ebben a rendkívüli helyzetben az e-hittan.katolikus.hu honlap létrehozásával, mely március 31-e óta minden érdeklődő számára látogatható. Az oldalon található ellenőrzött kateketikai anyagok között megtalálhatók egyes hittankönyvek elektronikus változata, internetes feladatok az adott anyaghoz kapcsolódóan, SNI- és romapasztorációs segédanyagok, ötletek a hit otthonainkban való elmélyítésére, megélésére a jelen helyzetben, néhány perces „imavideók” a lelki élet táplálására gyermekeink, fiataljaink katekézisében, életében. Az anyagok letölthetők vagy linkként is továbbküldhetők a tanítványok számára, így minden elektronikus oktatási rendszerben alkalmazhatók. Az anyagtár folyamatosan bővül mind az iskolai hitoktatás, mind az elsőáldozási előkészítő területén a különböző egyházmegyék nagylelkű és kitartó munkája révén.

Ugyanígy az egyházmegyék bevonásával a Hitoktatási Bizottság nyári programokat szervez, melyek a tervek szerint online elérhetők lesznek minden regisztrált felhasználó számára. Digi táborok, szakkör- vagy klubszerű foglalkozások (idegen nyelv, alkotás, mozgás, média, hitélet, zene, ifi teológia, fotó, művészet stb.), valamint versenyek, pályázatok, családot aktivizáló és támogató online események, lelki programok, közös kapcsolódási felület, koncertek, tábortűz mind részét képezik ennek az evangelizációs projektnek. Célunk, hogy az online világ lehetőségeit kihasználva az offline világ gazdagítására adjunk lehetőséget. A szokásos nyári táborok a hitoktatás szerves részét adják, de egyelőre nem látjuk, hogy tényleges megvalósításukra sor kerülhet-e. Mindazonáltal nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan értelmes és építő jellegű alternatívákat tárjunk gyermekeink, fiataljaink, családjaink elé, amelyek az élet útját mutatják, és reményt adnak azoknak, akik a jövőnket jelentik mint Egyház, mint társadalom. A nyári digi táborok és programok az e-hittan.katolikus.hu felületen keresztül lesznek elérhetők, és ugyanitt lehet rájuk jelentkezni, előreláthatóan május végétől.

Forrás és fotó: MKPK Hitoktatási Bizottsága

Magyar Kurír