Új intézményekkel bővült a Katolikus Szeretetszolgálat

A Jászapátiban, Lajosmizsén és Parádon – eddig állami fenntartásban – működő otthonok a Katolikus Szeretetszolgálat fenntartásába kerültek. Csatlakozásukkal a jövőben 425 fővel több rájuk bízottról gondoskodnak az új munkatársak segítségével.

A Katolikus Szeretetszolgálatot hetvenegy évvel ezelőtt hozta létre a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia: az államhatalom 1950-ben oszlatta fel a szerzetesrendeket, szélnek eresztve tagjaikat, köztük több mint kétezer idős, beteg embert. A földönfutóvá tett szerzetesek gondozására alakultak meg az első intézmények.

Hét évtized kemény munkája áll az intézmény mögött, ez alatt sokat fejlődtek, tanultak, és megőrizték elődeik értékrendjét. Az időseken kívül foglalkoznak súlyos fogyatékossággal élőkkel, daganatos gyermekekkel és hozzátartozóikkal, illetve nehéz sorsú családokkal is.

A Szeretetszolgálat hosszú ideje módszertani szervezetként működik, ezen túl az utóbbi évek során szakmai központtá is fejlesztették: a demencia, az idősgondozás és a családok segítésének szakértőivé váltak, és – Magyarország legrégebbi egyházi szakmai szervezeteként – a fejlődést különösen fontos célkitűzésüknek tekintik. Ennek részeként vették át most négy telephely fenntartását a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól, illetve 2020 elejétől több fontos területen fejlesztik az Egyház szociális ellátórendszerét – mind több és több embert elérve a segítségnyújtásban.

Alapvetőnek tekintik, hogy azt az értékrendet, cselekvő szeretetet képviselhessék új intézményeikben – és általuk a falaikon kívül, a környezetükben – is, amelyet Krisztus szeretete mutat meg számunkra: az otthonok minden lakója számára továbbra is biztosítani fogják a személyre szabott ellátást, és kifejezett céljuk, hogy minden gondozott számára csak pozitív változásokat hozhasson a fenntartóváltás. Fontos a szervezet számára, hogy az intézmények munkatársi közössége megmaradjon: nekik hála, a lakók a megszokott arcokkal és az eddig is tapasztalt hozzáértéssel találkozhatnak majd a továbbiakban is.

Forrás és fotó: Katolikus Szeretetszolgálat

