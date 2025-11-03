Ternyák Csaba érsek megáldotta az új katolikus óvodát Arlóban

Az ünnepségen részt vett Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, aki beszédében megköszönte az Egri Főegyházmegyének azt a hatalmas munkát, amelyet a templomok, iskolák, óvodák felújítása vagy építése terén tett az elmúlt jó pár évben.

Riz Gábor, illetve Csuzda Gábor országgyűlési képviselők beszéde után Vámos Istvánné polgármester elmondta, a nevelők akkor alkothatnak maradandót életük során, ha segítenek emberré nevelni a rábízottakat. Ha olyan értékeket közvetítenek, amelyek képessé teszik a kicsiket egymás szeretetére, szüleik és nevelőik tiszteletére és a társadalom megbecsülésére. Ebben az intézményben ennél többet is kapnak majd a gyermekek, hiszen itt Istennel is találkozhatnak – fogalmazott a településvezető.

Tőkés György SJ plébániai kormányzó rámutatott, szükség van olyan intézményekre, ahol megvalósulhat Jézus kérése: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké a mennyek országa!” Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik munkájukkal segítenek a gyermekeknek Jézushoz menni.

Mostantól lehetővé válik minden óvodáskorú arlói kisgyermeknek, hogy szülőfalujában az új óvoda falai között katolikus nevelésben részesüljön – emelte ki Németh György, a borsodszentgyörgyi székhelyű Szent György Katolikus Általános Iskola és Óvoda főigazgatója.

Kossuth Henrietta, az intézmény óvodákért felelős főigazgató-helyettese elmondta, ebben az épületben a gyermekek szárnyaikat bontogatva, biztonságos és támogató környezetben fedezhetik fel az őket körülvevő világot. Ez az óvoda a nevetés. a barátság, a hit, a remény és a szeretet otthona lesz.

Ternyák Csaba érsek József Attila szavait idézte beszédében: „Az Isten itt állt a hátam mögött, s én megkerültem érte a világot.” Ez az óvoda azért lesz, mint ahogy a többi óvodánk és egyházi intézményeink,

hogy a gyermekeknek ne kelljen az Istenért megkerülni a világot

– hangsúlyozta a főpásztor.

Az óvoda felépítése a magyar kormány támogatásával, a Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja keretében, az Egri Főegyházmegye közreműködésével valósult meg.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír