Új katolikus óvodát adtak át Gyöngyösön

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár kiemelte, hogy az egyház hatalmas szolgálatot tesz a hit továbbadásáért, a gyermekek segítéséért és az idősek vagy betegek ápolásáért. Elmondta, az elmúlt években a katolikus, a református és az evangélikus egyházak közreműködésével száz új óvoda épült, további száz intézményt pedig megújítottak vagy kibővítették.

Ezen belül az Egri Főegyházmegye fogja össze a legtöbb oktatási, nevelési intézményt, közös erővel húsz új óvodát építettek, hatot pedig felújítottak az egyházmegye területén. Kiemelte a gyöngyösi intézményegyüttest, ahol komoly értékteremtés történt, hiszen az óvoda mellett álló egykori kápolnát immár a felújítását követően közösségi térként tudják használni. Az államtitkár jókívánságát fejezte ki, hogy töltsék meg tartalommal és lélekkel az intézményeket, mert ezek által még erősebbé válik a város.

Szókovács Péter polgármester arról beszélt, hogy egy épület átadása, megújítása mindig a fejlődés jele. Egy óvoda átadása túlmutat a puszta infrastrukturális fejlesztésen, ez a hitnek, a reménynek és a jövőbe vetett bizalomnak a jelképe is egyben. Örömét fejezte ki, hogy az intézményben a gyermekek a fizikai, szellemi nevelés mellett a lelki nevelés alapjait is megkapják, hogy a szeretet, az elfogadás, a közösség ereje és a keresztény magatartásformák a mindennapjaik részévé válnak.

Balog Gyula plébános rámutatott, hogy az óvoda mellett felújított, egykor búcsújáróhelyként működő kápolna épületét az elmúlt századokban zarándokok százai keresték fel. Az épület imával telt falai később rommá váltak, hajléktalanok és szenvedélybetegek töltötték idejüket az elhagyatott területen. Ma pedig az óvodával együtt újra forrásként szolgál annak érdekében, hogy az itt nevelődő kisgyermekek élete jó gyümölcsöt teremjen.

Strumpfné Komjáti Erika tagintézmény-igazgató elmondta, hogy 1993-ban nyitotta meg kapuit az eddig működő katolikus óvoda épülete, melynek a századforduló óta számos funkciója volt. Kezdetben szegényasszonyok házaként működött, később a vincés rendi irgalmas nővérek utcagyerekeket gondoztak benne, 1948-ban pedig már óvodai feladatokat ellátó intézmény volt.

Amikor 2018-ban az intézmény egyházi fenntartásba kerülésének 25 éves évfordulóját ünnepelték, ígéretet kaptak egy új, korszerűbb épület megépítésére. Háláját fejezte ki, hogy ez az intézmény most megnyithatta kapuit. Rámutatott, hogy az óvoda nemcsak a tanulás helyszíne, hanem egy olyan hely, ahol a gyermekek először tapasztalják meg az Isten szeretetéből fakadó elfogadást, ahol játszva tanulnak barátságról, közösségről, összetartozásról.

Labancz-Bartha Bernadett, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda főigazgatója az intézmény névadójáról, Szent Erzsébetről szólva elmondta, életét példaként állítják a gyermekek elé. „Királyi méltóságát félretéve egész életét a szeretet cselekedeteinek szentelte, megmutatja nekünk, hogy a hit nem csupán a szavakban, vagy az imádságban él, hanem abban, ahogy egymás felé fordulunk és szolgáljuk embertársainkat.” Az intézmény dolgozói ezt a szemléletet adják át a nevelés során.

Ternyák Csaba egri érsek örömét fejezte ki, hogy a romok fölött új épület nyitotta meg kapuit és újra imádság és ének csendült föl a falak között. Beszélt az egyházmegye bátorságáról, merészségéről, amellyel a magyar állam által hirdetett óvodaprogramban nagy szerepet vállalt. Az egyház feladata, hogy az embereket elvezesse Istenhez. Az óvodákon keresztül is igyekeznek megvalósítani küldetésüket, hogy terjesszék az örömhírt és neveljenek olyan fiatalokat, akik majd felnőttként életüket mások szolgálatába állítják.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Szöveg: Pap Ildikó

Fotó: Szent István Televízió / Kissné Vanyó Boglárka

Magyar Kurír