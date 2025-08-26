Új korszak kezdődik a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészségen

A szentmisén részt vett az örmény lelkészség új plébániai kormányzója, Bakos Zsolt; Kovács Péter, a Hungary Helps Ügynökség vezérigazgatója, a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár helyettese; valamint Akopján Nikogosz, az Országgyűlés örmény szószólója.

Masdoc Zahterján (Mashdots Zahterian) pátriárkai helynök a szentbeszéd elején elmondta, örömmel és hálával tért vissza Budapestre, ahol az örmény katolikus egyház és Erdő Péter bíboros jóvoltából most bemutathatja utódját, aki folytatni fogja azt a missziót, amelyet ő két éve megkezdett. Köszönetét fejezte ki utódának, Bedrosz (Péter) atyának azért is, hogy engedelmes szívvel fogadta ezt a küldetést.

Beszélt Bedrosz Máráslján eddigi szolgálati helyeiről, megosztva, hogy most a bzommári kolostor noviciátusának magiszteri, valamint templom-, múzeum- és könyvtárigazgatói posztját hagyta ott a magyarországi szolgálatért.

Háláját fejezte ki, hogy az Erdő Péter bíborossal való együttműködés révén meghallgatásra talált a törekvésük, és öt hónappal az ő bzommári elöljáróvá választása és emiatt Magyarországról való távozása után megkezdheti a budapesti közösség szolgálatát utóda.

Mint a pátriárka helynöke és a bzommári kolostor elöljárója a jelen lévő Kovács Péter, a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár helyettese felé is kifejezte köszönetét az államtitkárság támogatásáért a bzommári kolostor kápolnájának felújításához.

Ezt követően a szentévről ejtett szót, az abból fakadó boldogító lehetőségről, hogy

Isten irgalmába kapaszkodva folytathatjuk utunkat.

Beszélt a libanoni örmény katolikus fiatalok nagyszabású jubileumi római zarándoklatáról, melyről ITT láthatnak videókat.

A budapesti örmény katolikusokat is hívta az október 19-i örömteli római eseményre: Boldog Maloján Ignác (Ignatius Shoukrallah Maloyan) szentté avatására.

Maloján Ignácot, a törökországi Mardin érsekét 1915-ben meggyilkolták az oszmán csendőrök, mert nem volt hajlandó áttérni az iszlámra. A vértanú főpásztort II. János Pál pápa avatta boldoggá 2001-ben, majd Ferenc pápa 2025-ben hagyta jóvá szentté avatását, amit június 13-án XIV. Leó pápa is megerősített.

Isten mindig lehetőséget és reményt ad, hogy újra el tudjunk indulni, hogy ne csak a nehézségeket lássuk. Masdoc Zahterján azokra a kincsekre irányította a hívek figyelmét, amelyek „kinyitják a mennyek ajtaját” – ehhez a lelkünknek tisztának, áttetszőnek, megbocsátónak kell lennie.

Majd Péter atyához fordult, akit biztosított róla, hogy a Bzommári Szűzanya és az új szent, Maloján Ignác érsek is vele lesz, és

kérte a híveket, hogy új papjukat is olyan szeretettel vegyék körül, mint őt.

Sikert és áldást kívánt Péter atyának, valamint Bakos Zsolt új plébániai kormányzónak is, és biztosította őket főpásztoraik támogatásáról.

Már a 18. századi esztergomi érsekek is igyekeztek biztosítani az örmény katolikusok ellátását, ebben a későbbiekben az örmény katolikus szerzetesek, a mechitaristák segítették őket lelkipásztori szolgálattal. Kádár Dániel mechitarista szerzetes pap (1916–1988) elsőként vetette fel, hogy az örmény katolikusoknak önálló központra lenne szükségük. A budapesti Orlay utcai ingatlan így lett az örmény katolikus plébánia tulajdona, ahol a gazdag kulturális és történelmi örökség számára sikerült végre helyet találni.

Fotó: Garo Kechichian

Verestói Nárcisz/Magyar Kurír