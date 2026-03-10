Új otthonra lelt a szekszárdi Szent Rita Katolikus Tagóvoda

Az idén 34 éves intézmény méltó módon köszöntötte az ünnepi alkalmat: az óvoda már felnőtt egykori növendékeinek és az ő immár óvodás gyermekeiknek közös néptánca nyitotta az eseményt, melyen az óvoda munkatársai, az óvodások, a szülők és a meghívott világi és egyházi vendégek is részt vettek.

Bognár Cecil Róbertné óvodavezető köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a múlt tisztelete, a jelen hálája és a jövő reménye határozza meg mindennapjaikat.

Az új épület megáldásánál nemcsak falakat és eszközöket adnak át, hanem olyan szellemi és lelki otthont, ahol a hitre nevelés nem tananyag, hanem az éltető levegő számukra, ahova az egykori óvodások szülőként jönnek vissza legnagyobb kincseikkel, a gyermekeikkel.

Koósz Roland, a Pécsi Egyházmegyei Hivatal oktatási irodavezetője az óvodát alapító Farkas Béla plébános gondolatait idézte fel a 34 évvel ezelőtt, írógéppel készült alapító okiratból.

Farkas Béla atya víziója az volt, hogy az intézmény családias környezetben adja át a tudás és a hit alapjait, és így a gyermekek később a város iskoláiban erre a két pillérre támaszkodva bontakoztathassák ki képességeiket.

Az alapítói szándék megvalósult, azonban ehhez az óvoda épülete korántsem volt ideális – fogalmazott a szakember –, mert az eredetileg bölcsődének tervezett épület állaga az erőfeszítések ellenére is évről évre romlott; teljes infrastrukturális felújítására nem volt lehetőség. Azonban Szekszárd város vezetése nagylelkű, emberi és szakmai támogatással állt az ügy mellé azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, használaton kívül álló korábbi óvodaépületet vagyonkezelésbe adták a Pécsi Egyházmegye számára.

A birtokbavételtől számított 11 hónap alatt megvalósult a tervezés és a kivitelezés.

Megújult az épület teljes gépészeti és villamos hálózata, megvalósult az energetikai korszerűsítés. Megújultak a csoportszobák, a melegítőkonyha és a kiszolgáló helyiségek, valamint akadálymentesített mosdót is kialakítottak.

A beköltözés előtt álló épület 296 négyzetméter területű tetőtérének beépítésével új irodák, nevelői öltözők, fejlesztőszobák, orvosi szoba és egy közösségi tér jött létre. A minőségi nevelést egy modern tornaterem és interaktív okostábla is támogatja, továbbá a 895 négyzetméteres játszóudvar teljes felújítása is megtörtént.

A beruházást Magyarország Kormánya 400 millió forinttal, a Pécsi Egyházmegye 40 millió forint saját forrásából finanszírozta – mondta el Koósz Roland oktatási irodavezető.

Az ünnepi köszöntők sorában Berlinger Attila polgármester beszédében kiemelte: a város és az Egyház közötti együttműködés és összefogás, az egymás küldetése és hite iránti tisztelet, továbbá a közösség és a gyermek iránt érzett felelősség segítette át a feleket a kezdeti nehézségeken.

Felföldi László püspök visszaemlékezett a kinevezését követően tett első látogatására a Szent Rita Tagóvodába, amikor látva a méltatlan körülményeket, azonnal eldöntötte, hogy a lehetetlen helyzeten változtatni kell.

Az óvoda nevelőinek és munkatársainak volt csak köszönhető, hogy a szülők az intézmény ósdi falainak és termeinek látványa ellenére az itt folyó munka színvonalára tekintettel választották ezt az óvodát a gyermekeik számára – fogalmazott a főpásztor. Beszédében palántákhoz hasonlította a gyermekeket, akik már a jövőt hordozzák magukban.

Óriási felelősség velük foglalkozni, óvni, védeni és hagyni kell szabadon, a saját tempójában kibontakozni, hogy megjelenjen az egyéniségük és tehetségük.

„Sehol az életben nem valósul meg olyan egységbe az emberi élet, a test, a szellem és a lélek egysége, mint az óvodában. Ezért kell vigyázzunk erre az egységre mind személyes életünkben, mind családjaink és közösségeink életében,

hogy a gyümölcs beérjen, és a gyermekek az Isten által nekik adott küldetésüket megvalósítsák”

– hangsúlyozta Felföldi László püspök.

Az esemény zárásaként a megyéspüspök megáldotta az óvoda felújított épületét.

Végül a jelenlévők közös imádságban kérték Isten oltalmát az intézményben nevelkedő gyerekekre és a pedagógusok áldozatos munkájára.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír