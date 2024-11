Új óvodaépületeket áldott meg Fegyverneken és Mezőkövesden Ternyák Csaba egri érsek

Fegyverneken szeptember óta 63 óvodás örül az új épület felszereltségének, kényelmének. Az óvodát november 27-én adták át ünnyepélyes keretek között.

Az ünnepségen a legkisebbek énekekkel és versekkel tettek tanúságot arról, hogy elindultak az Isten felé vezető úton.

Borbás Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés alelnöke köszöntőjében arról beszélt, hogy fáradtságos munka volt a falak felépítése, de a lényeg nem az, hogy a falak álljanak, hanem hogy a falak között lelkek épüljenek.

Tatár László polgármester sorra vette azokat a fejlesztési munkálatokat, amelyek az elmúlt évek során a településen zajlottak és amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy ma már a legkorszerűbb körülmények és feltételek között történik az oktató-nevelő munka az általános iskolában és az óvoda falai között.

Bordás Péter plébános arról beszélt, hogy a mai felgyorsult, kiüresedett, önző világban az Istenbe vetett hit és a belőle fakadó cselekedetek adnak értelmet mindennapi életünknek. Vele tudjuk a nehézségeket, a problémákat orvosolni, és tudunk emberhez méltó módon élni. Fegyvernek városának nagy ajándék a katolikus óvoda és az iskola, amelyekben a keresztény értékekre nevelés által egy emberibb és élhetőbb jövő felé vezető utat mutatnak a pedagógusok a gyermekeknek és rajtuk keresztül a szülőknek.

„Isten adott nekünk Egyházán keresztül példaképeket, közbenjárókat, akik segítőink a mindennapokban. Az óvoda védőszentje Szent Rita, a lehetetlen dolgok védőszentje. Hozzá fordulunk segítségért, életéből merítünk erőt, hogy a mindennapi életünk valóban boldog, örömteli, Istennek tetsző és üdvösségre vezető legyen.

Mi nem düledező ház falán akarunk képeket igazgatni, hanem Isten kegyelméből és Szent Rita pártfogásával egyházközségi, családi életünk alapjait kívánjuk megerősíteni”

– hangsúlyozta a plébános.

Angyalné Kiss Mária tagóvoda-vezető hangsúlyozta, hogy mérföldkő a város életében az óvoda átadása, mert ezzel a választás szabadságát adták meg a lakosságnak.

A katolikus óvodába járó gyermekeket igyekeznek úgy nevelni, hogy testileg és lelkileg szociálisan érett, nyitott, tiszta szívű, érdeklődő, vidám, kiegyensúlyozott, egymást elfogadó és segítő gyermekekké váljanak – mondta az intézményvezető.

*

Mezőkövesden a Szent István Katolikus Általános Iskola tagintézményeként működő Boldog Gizella Katolikus Óvodában szeptember óta két csoportban negyven gyermeket nevelnek.

Az óvoda ünnepélyes átadásán Nyeste István igazgató köszöntötte a megjelenteket. Örömét fejezte ki, hogy a hitükben elkötelezett szülőknek közel száz éve lehetősége nyílik arra, hogy gyermekeiket egyházi fenntartású oktatási intézménybe írassák.

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár beszédében hangsúlyozta: minden egyes új intézmény nemcsak a gyermekek jövőjét formálja, hanem a közösség erejét is erősíti.

Mint mondta, az elmúlt évtized aranykornak tekinthető a családok támogatása szempontjából, hiszen harminc olyan támogatási forma van hazánkban, amely Európa más országaiban nem létezik, s ebből a legfontosabb az óvodák és a bölcsődék építése. Ebben a feladatban nagy szerepet játszott a katolikus, a református és a görögkatolikus egyház, akik kétszáz óvodát építenek vagy újítanak fel. Ebből a Katolikus Egyház, kiemelten az Egri Főegyházmegye vállalja a legnagyobb feladatot, hiszen százhúsz óvodát építenek – ismertette az államtitkár.

Tállai András miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy egy óvoda létrehozása mindig üzenet a jövőnek és annak, hogy itt akarunk élni, gyermekeinket felnevelni, hogy majd felnőttként ők is ebben a városban vagy térségben éljenek, alapítsanak családot. „Mezőkövesden az egyházi, katolikus oktatásnak jelentős múltja van, mert mintegy száz éve alapították a katolikus általános iskolát. Bár a kommunista hatalom megszüntette, de a Gondviselésnek köszönhetően 1991-ben az Egri Főegyházmegye területén elsőként városunkban indult el újra a katolikus iskola. Majd 2012-ben katolikus fenntartásba került a település egyik középiskolája, most pedig egy új katolikus óvoda is létrejött.”

Ezekben az intézményekben ép testű és ép lelkű, öntudatos, katolikus értékrend szerint élő fiatalok nevelése a cél – mondta a miniszterhelyettes.

Fekete Zoltán polgármester köszöntőjében rámutatott, hogy 2001 óta Mezőkövesden új katolikus, református és görögkatolikus templom is épült, ami azt bizonyítja, hogy a város lakói hisznek a jelenben és a jövőben.

A város hat óvodájába jelenleg összesen 562 gyermek jár – mondta a polgármester. Reményét fejezte ki, hogy a következő évek, évtizedek bizonyságul szolgálnak majd, hogy az intézmények beteljesítik küldetésüket és a matyóság megmarad a Kárpát-medencében.

Török László, a Jézus Szíve templom plébánosa beszédében az óvoda névadásáról szólva elmondta: nagy öröm, hogy Szent István király feleségének, Boldog Gizellának a nevét vette fel az intézmény, és reményét fejezte ki, hogy az óvodával is kialakul egy olyan szoros kapcsolat, mint amilyen a Szent István Katolikus Általános Iskola és az egyházközség között van.

Pásztor József tervező a városhoz fűződő személyes emlékeit, kötődését osztotta meg a jelenlévőkkel, majd röviden vázolta az épület tervezésének fázisait.

Ternyák Csaba egri érsek elsőként Istennek mondott köszönetet azért, hogy az elmúlt években számos intézményt építhetett és tarthat fenn a Katolikus Egyház.

A főpásztor emlékeztetett, hogy a 2010-es országgyűlési döntés adott lehetőséget az önkormányzatoknak arra, hogy plusz anyagi terhek nélkül átadhatják az épületeket az egyházaknak.

Az első lépést az oktatási intézmények fenntartása felé Seregély István érsek tette meg a Szent István Katolikus Iskola megalapításával. Mindig ez azt első lépést a legnehezebb megtenni, mert még nincs példa előttünk – mondta az érsek. Ternyák Csaba azt kívánta a kis óvodásoknak, hogy céljaik, álmaik elérésében mindig legyen bátorságuk megtenni az első lépést, mert valóban nagy dolgokra lehetnek képesek.

A köszöntők végén Ternyák Csaba érsek megáldotta az óvodát.

Szöveg: Pap Ildikó

Fotó: Vozáry Róbert/Szent István Televízió

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír