Új padok segítik a tanulást egy kameruni piarista iskolában

A kameruni Bamendában található iskolában komoly kihívást jelentett a zsúfoltság: sok diáknak eddig egy padon kellett osztoznia, vagy egymás hegyén-hátán ülve próbáltak figyelni az órákon, ami jelentősen nehezítette a koncentrációt és a tanulást.

Bár az adomány közvetlen célba juttatása a rendi struktúrán keresztül történt, ez a támogatás nem jöhetett volna létre a Piarista Alapítvány támogatóinak, valamint a hívek önzetlen, direkt felajánlásai nélkül. Ezek az adományok teszik lehetővé, hogy a piarista misszió a világ távoli pontjain is éreztesse hatását, és ott segítsen, ahol a legnagyobb szükség van rá.

A bamendai közösség beszámolója szerint az új padok átalakították az osztálytermeket: a diákoknak most már van saját helyük a tanuláshoz és a csoportos munkához, örömük pedig „visszhangzik az iskola folyosóin”.

Ahogy a tartományfőnök, P. Moses Kongmi fogalmazott levelében: ez a segítség nemcsak a fizikai környezetet javította, hanem a diákok és a tanárok lelkét is felemelte.

Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ezek a gyermekek jobb körülmények között tanulhatnak!

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír