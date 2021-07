Új turisztikai vezető a Szent István-bazilikánál

Dedák Angéla a turizmus marketing területéről érkezett tapasztalt szakember. Korábban a Magyar Turizmus Zrt.-nél dolgozott kilenc éven keresztül. 2000-ben a Dél-Alföldi Regionális Marketing Igazgatóság vezetője volt. Három megye turisztikai kínálatát, termékfejlesztéseit koordinálta, gondoskodott a megyék turisztikai programjainak nemzetközi és hazai piacokon való bemutatásáról. Öt évig Magyarország turizmusát képviselte Hollandiában. Legutolsó munkahelye Budapesthez köti, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ hálózatvezetőjeként dolgozott a pandémia időszaka előtti öt évben. Az akkor még öt helyszínen működő Budapestinfo irodák értékesítési portfóliójának szélesítése, az értékesítési jutalékrendszer kidolgozása és az információs hálózat működtetése volt a feladata. Hozzá fűződik a Budapestinfo névhasználati rendszer kialakítása, illetve a Budapestinfo közterületi pulthálózat koordinálása.

A turizmus leállásával sem szakadt el a szakmától, tanári diplomájával idegenvezetőket és turisztikai szervezőket oktatott. Az angolul, hollandul és oroszul beszélő vezető nagy lehetőséget lát a Szent István-bazilika turizmusának fejlesztésében. Az épület már eddig is népszerű volt rendezvény- és forgatási helyszínként, a turisták kihagyhatatlan látnivalója. A rendszeres orgonakoncertek több ezer látogatót vonzottak, kilátója is nagy népszerűségnek örvendett. Ezen az úton indul el az új turisztikai vezető, aki egy új jegyiroda megnyitásával a bazilika turisztikai programjainak számát is növelni szeretné, illetve szorosabb együttműködést kíván kialakítani a külföldi utazási irodákkal, hajós társaságokkal és a magyar beutaztató irodákkal.

Véleménye szerint ez a „turistacsendes” időszak kitűnő lehetőség arra, hogy átgondolják és megtervezzék a Szent István-bazilika turizmusának jövőjét, hogy előre kialakítsanak új programokat és népszerűsítsék a bazilika látogatását a legkülönbözőbb fórumokon.

A szakember arra mindenképpen nagy hangsúlyt helyez, hogy a világi nyüzsgés nem zavarhatja az egyházi életet, az áhítatot, a miséket, sőt egyfajta kihívást lát abban, hogy a bazilikába látogató turisták is megérezzék Isten jelenlétét és lelki közelségét. Szerinte a vallási és a világi harmóniával érhetjük el, hogy a bazilika mind a hívők, mind pedig a turisták körében elsődleges budapesti attrakcióvá, zarándokhellyé váljon.

Horváth Zoltán atya hozzátette, hogy a turizmus egyáltalán nem áll távol az Egyház életétől, vallási gyakorlataitól. A zarándoklatok mindig is része voltak vallási életünknek. Az ókorban elsősorban a Szentföldet, Jézus földi életének helyszíneit, később az apostolok, Szent Péter és Pál sírját Rómában keresték fel a zarándokok, de a középkor óta ismert az El Camino nevű, Szent Jakab sírjához való gyalogos zarándoklat is. A bűnbocsánatért adott elégtétel, a megtérésre irányuló lelki és testi áldozattal járó zarándoklás fontos része ma is a keresztények életének. Ugyanígy a római vértanúk sírjaihoz, vagy más, leginkább a Szent Szűzhöz fűződő kegyhelyek sokasága (Lourdes, Fatima, stb.) várja azóta is a lélekben töltekezni, a világtól egy kis időre elszakadni és az Istennek adott időt egy szent helyen eltölteni vágyó hívő, illetve Istent kereső embert.

Dedák Angéla éppen ebben nyújt segítséget a budapesti Szent István-bazilikának, amely nem csak Pest legnagyobb temploma, de az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye társszékesegyháza is. Ugyanakkor kegyhely, hiszen itt őrzik Szent István királyunk kézereklyéjét, a Szent Jobbot, a Magyar Szent Korona mellett legfontosabb nemzeti ereklyénket. De itt őrizzük Boldog Gizella királyné ereklyéjét is, és nemcsak az első, hanem az utolsó magyar király, Boldog IV. Károly csontjait is egy hermában. Korunk egyik legnagyobb pápája, Szent II. János Pál haj- és vérereklyéje, valamint életnagyságú szobra is a bazilikában található, ahogyan Tiszteletreméltó Mindszenty József hercegprímás mellszobra is, akit reméljük, hogy hamarosan az üdvözültek között tisztelhetünk.

A gyönyörű művészi alkotásokkal díszített Isten háza és az egyedülálló panorámát nyújtó körkilátóval rendelkező bazilika így egyúttal zarándokhely is minden határon innen és túlról érkező magyar, valamint valamennyi látogató számára, érkezzék bárhonnan a világból. Nekik szeretnének magas színvonalú, kulturált vendéglátást és kiszolgálást nyújtani ebben a nemzeti szentélyünkben.

Forrás: Szent István-bazilika



Fotó: Topor Márta



Magyar Kurír