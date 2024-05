Újabb áradások fenyegetnek Brazíliában – Ferenc pápa szolidaritásáról biztosította a lakosságot

Nem szűnnek a heves esőzések a brazíliai Rio Grande do Sul államban, amelynek fővárosát, Porto Alegrét is fenyegeti az áradás, a folyók vízszintje folyamatosan emelkedik. A kedvezőtlen időjárás akadályozza a segítségnyújtást is, de legalább a humanitárius segélyeket igyekeztek eljuttatni annak a 620 ezer embernek, aki elmenekült az otthonából.

Összesen több mint kétmillió ember vesztette el otthonát, és közülük csak 82 200 embernek sikerült ideiglenes szállást biztosítani. 2,1 millió embert érintett az élelmiszer, a víz, az energia, az alapvető szükségletek és az orvosi ellátás hiánya. Sajnos a halálos áldozatok száma egyre nő: a május 13-i adatok szerint 144 halottat és 123 eltűntet tartanak nyilván.

Külföldről továbbra is érkezik a segítség, különösen a szomszédos Argentínából. Ferenc pápa is felajánlotta segítségét, kifejezésre juttatva, hogy közel áll az árvíz sújtotta lakossághoz.

A Porto Alegre-i egyházmegye érsekének, a ferences Jaime Spenglernek – aki a brazil püspöki konferencia elnöke – a Szentatya telefonon fejezte ki szolidaritását mindazokkal, akik szenvednek a katasztrófa miatt, amely mindenekelőtt a lakosság legszegényebb rétegeit érinti.

Az apostoli nunciatúra már néhány nappal korábban értesítette a brazil püspöki konferenciát, hogy a Szentatya az Apostoli Alamizsnahivatalon keresztül jelentős összeget, mintegy százezer eurót különített el a károsultak megsegítésére. Jaime Spengler érsek május 10-én nyilatkozott erről a Vatican Newsnak. Beszámolt arról is, hogy működik a szolidaritás az emberek között: „Több olyan helyen is jártam, ahol elszállásolták azokat, akik elvesztették otthonukat, és ez valóban rendkívüli munka, amelyet a közösségeinkkel együtt sok önkéntes végez.”

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás: Vatican News; AgenSIR

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír