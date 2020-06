Újabb fázisához érkezett a pécsi székesegyház felújítása

2019 szeptembere óta zajlik a pécsi székesegyház felújítása. A folyamatos munkavégzés érdekében a templomot az elmúlt hónapokban több alkalommal be kellett zárni a látogatók és a liturgikus események előtt. A felújítás idén márciusban újabb fázishoz érkezett, ennek köszönhetően ismét megnyitotta kapuit a Pécsi Egyházmegye főtemploma, de csak rövid időre, mivel a járványhelyzetre való tekintettel az óvintézkedéseknek megfelelően ismét bezárták.

Ennek ellenére a restaurálási munkálatok nem álltak le, a szakemberek – a járványügyi rendelkezéseket betartva – jelenleg is dolgoznak a templomtérben, az altemplomban, a kápolnákban és további helyiségekben. Tehát a korlátozások csak kismértékben befolyásolták a fejlesztéseket, bizonyos munkafázisok rövid időre szüneteltek.

Mivel az egyes modernizálási folyamatok összefüggésben állnak egymással, teljesen kész, pontosan lehatárolható területek nincsenek. Ugyanakkor mindenhol elkészült a fűtésrendszer korszerűsítése és a Mária-kápolnában, a Szent Mór-kápolnában, valamint a sekrestyében befejeződött a festmények restaurálása.

A legtöbb helyiségben folyamatosan szerelik be a padokat, és több csillárt renováltak. Megkezdődött a szószék helyreállítása és zajlik a déli mellékhajó, valamint a nyugati kapu felújítása. A déli kapu már elkészült.

A járványhelyzetre való tekintettel a pécsi főtemplomban jelenleg szünetelnek a turisztikai célú látogatások és a liturgikus események. A székesegyház várható nyitásáról a jövőben adnak tájékoztatást.

Ahogy az elmúlt időszakban megszokottá vált, a szentmiséket jelenleg is a pécs-belvárosi templomban mutatják be. Minden hétköznap 7 órakor és vasárnap 10 órakor élő szentmise-közvetítést biztosítanak az említett helyszínről. A vasárnap 10 és 18 órai szentmisét szabadtéren, a székesegyház előtti Dóm téren mutatják be. A szabadtéri szentmisékre szeretettel várják a híveket, egyúttal kérnek mindenkit az intézkedések figyelembevételére, betartására.

Az Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó által hozott járványügyi intézkedések itt olvashatók.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír