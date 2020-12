Újabb magyar ferences a Szentföldön

Újabb taggal bővült a szentföldi magyar ferencesek szerény létszámú közössége. Három éve Tarsoly Mátyás erdélyi testvér kezdte meg szolgálatát, ő jelenleg a Szent Sír-bazilika egyik sekrestyése. Most pedig Várnai Jakab csatlakozott a szentföldi testvérekhez.

Jakab atya még májusban jelentkezett szolgálatra, és a Kusztódia júliusi tanácsülésén a Cenákulum melletti rendházba kapott dispozíciót. Mivel a járványhelyzet miatt nem tudott beutazni, szeptember elejétől kisegítést vállalt Cipruson, a Kusztódia limassoli plébániáján. Miután onnan visszatért, november 24-én megkapta a beutazási engedélyt, és 29-én vasárnap el is utazott Jeruzsálembe, ahol jelenleg a karantén idejét tölti.

A Cenákulum, ahol szolgálatot teljesít majd, egyszerre régi és új hely: az utolsó vacsora és a pünkösd színhelye a ferencesek szentföldi központja volt 1551-ig, amikor a török hatóságok elűzték őket onnan. 1936-ban sikerült visszamenniük, ha nem is az eredeti helyszínre, de annak közvetlen szomszédságába.

Várnai Jakab 2015-ben vizitátorként kapcsolódott be a Szentföldi Kusztódia életébe. Az ekkor szerzett élményeiről napló formájában számolt be, amelyet idén májustól kezdve megosztottunk oldalunkon. Az első fejezettől kezdve IDE kattintva olvasható. A Vizitáció a Szentföldön című visszaemlékezés hamarosan könyv formájában is megjelenik.

Forrás és fotó: Ferencesek.hu



