Újabb püspökszentelés Kínában

Francis Xavier Tuan Jong-kun 1980. december 6-án született a Kínában, a belső-mongóliai Hangcsin Houcsiban. 2000 és 2007 között a hopeji katolikus szemináriumban tanult Észak-Kínában. 2008 és 2013 között a pekingi egyetemen és a pekingi idegen tanulmányok egyetemén tanult.

2011. január 1-jén szentelték pappá a bamengi egyházmegyében, Belső-Mongóliában. 2013 és 2016 között a tajvani Fu Jen Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait.

Miután visszatért Bamengbe, 2016 és 2020 között az egyházmegyei képzési központ igazgatójaként szolgált. Ezt követően a bamengi egyházmegye általános helynökévé és a helyi székesegyház plébánosává nevezték ki.

Francis Xavier Tuan Jong-kunt XIV. Leó pápa június 15-én nevezte ki a Belső‑Mongólia autonóm régióban található bamengi egyházmegye koadjutor püspökévé, a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás szerint.

Július 29-én szentelték koadjutor püspökké.

A Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti megállapodás A Kínai Népköztársaság és a Szentszék közötti ideiglenes megállapodás aláírása, 2018. szeptember 22. óta Kínában megszűntek az illegális, pápai jóváhagyás nélkül celebrált püspökszentelések, amelyek az 1950-es évek vége óta fájdalmas sebeket okoztak a kínai katolikusok körében. Az egyezmény fő célja az evangélium hirdetésének támogatása és elősegítése Kínában, helyreállítva az Egyház teljes és látható közösségét. A püspöki kinevezések kérdése és egységük Péter utódával életbevágó az Egyház élete szempontjából, helyi és egyetemes szinten egyaránt. Ez a szándék vezérelte a tárgyalásokat, illetve határozta meg a megállapodás szövegét, vagyis hogy apránként biztosítsák a hitbeli és a szeretetközösségbeli egységet a püspökök között, egyben pedig a kínai katolikus közösség szolgálatát. A megállapodást 2020-ban két évre szólóan újították meg először, 2022. október 22-én másodszor is aláírták a következő kétéves időszakra vonatkozóan; 2024. október 22-én pedig harmadik alkalommal újították meg a megállapodást, amely így a következő négy évre érvényes. Az ideiglenes megállapodás véget vetett annak a gyakorlatnak, hogy évtizedekig pápai jóváhagyás nélkül történtek a püspökszentelések. Az új együttműködés jele az is, hogy a kontinentális Kína püspökei jelen voltak a vatikáni szinódusokon és más európai és amerikai eseményeken.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír