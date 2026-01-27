Újabb szerzetesi közösséget utasítottak ki Nicaraguából

A kongregáció több mint 30 éven át végzett lelkipásztori, evangelizációs és szociális szolgálatot a Madriz tartományban fekvő Totogalpa faluban élő őslakosok között. A kapucinus nővérek távozása mély űrt hagy maga után a több mint 17 ezer fős chorotega indián közösségben.

A Szent Családról nevezett kapucinus harmadrendi nővérek közössége pápai jogú spanyol eredetű szerzetesi kongregáció. Alapítója, Luis Amigó Ferrer 1854-ben született, 1934-ben hunyt el. A valenciai Benaguasil Miasszonyunk-kolostorában kezdte szerzetesi életét. 31 éves korában a helyi püspök jóváhagyásával alapította meg a kapucinus női közösséget, Szent Ferenc harmadik rendjének átalakított szabályzatával. Az alapítás után kolerajárvány tört ki, sok nővér is elhunyt, ugyanakkor ismertté váltak áldozatos ápolómunkájuk révén. Végül XIII. Leó pápa 1902. március 6-án jóváhagyta a kongregációt, és azt a kapucinus rend soraiba tagolta. A 120 éve alapított rend tagjai főként az ifjúság nevelésével foglalkoznak, de törődnek a börtönbe került kiskorúak lelkigondozásával és a fogyatékkal élő gyerekekkel is. Forrás: Vatikáni Rádió

Az üldöztetés az országban tovább súlyosbodik, amint azt Martha Patricia Molina ügyvéd és aktivista a Facebook-oldalán írta: „Ezekben a napokban az ország több plébániáján is lelkigyakorlatokat tartanak, ahova rendőrök és félkatonai egységek érkeznek, hogy megfélemlítsék a papokat és a híveket. Lefényképezik azoknak a hívőknek a személyi igazolványát, akik áhíttattal vesznek részt a lelkigyakorlatokon. Ezt követően a rendőrség félbeszakítja az alkalmakat, és megparancsolja a híveknek hogy írják fel magukat egy listára, amelyen meg kell adniuk a nevüket, címüket, telefon- és igazolványszámukat.

Néhány plébánián elkobozták a mikrofonokat, miközben a papok prédikáltak. A papokat arra kényszerítik, hogy diktatúrát támogató leveleket írjanak alá, amelyeket állítólag a Vatikánnak küldenek, hogy a pápa elhiggye, az Egyház és a diktatúra békében élhetnek egymással.

A megfigyelés, valamint a száműzetéssel, börtönnel és halálos fenyegetésekkel járó nyomásgyakorlás fokozódott. Arra kényszerítik a püspököket és papokat, hogy cáfolják meg a velük szemben elkövetett támadásokat. Egyes egyházmegyékben felfüggesztették a házról házra végzett missziókat.”

