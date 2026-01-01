ÚJÉVI BIZTATÓ – Lackfi János versével kívánunk áldott, békés, boldog új évet!

Lackfi János

ÚJÉVI BIZTATÓ

Mennyi minden volt az évben,

limek és

lomok és

fontos mindenféleség, nem

is kevés.

Számlák, nyugták, szerződések,

csekkek és

csókok és

volt pár mára semmivé lett

ölelés.

Mondd, a számlát hol vezetted?

Ötölünk,

hatolunk…

Mulatunk, s majd állja ceched

mi Urunk?

Mámorított sok kanyargó

útszakasz!

Hú, de klassz!

Vagy az élmény sebre apró

ragtapasz?

Jártál égen, hegymagasban,

de vajon,

aranyom,

eveztél-e békén, lassan

a tavon?

Olykor Isten dobott mentő-

kötelet,

s átölelt.

Mondd, milyen most lelked? Meddő?

Hálatelt?

Volt imád, mely teljes, érett,

igazi,

valami?

Vagy maradt a lelkiélet

tavalyi?

Mondd, akarsz-e jelenlétben

édesem,

éhesen,

megmártózni, úgy egészen

teljesen?

Mondd, akarsz-e zsugorodni,

s levetett

énedet

trágyadombra nem dobod ki,

míg lehet?

Mélyre úszni mondd, akarsz-e,

nem csak a

pancsika,

tengermélynek minden perce

ős csoda!

Színüres még ez az újév,

PET-palack,

új tavasz,

hozzá új nyár, új ősz, új tél,

megmaradsz!

Töltsd meg tűzzel mámorodban

nagy vígan,

aktívan,

beözönlik, lángra lobbant

aki Van!

A vers nyomtatott változata az Új Ember 2026. január 4-i számában olvasható.