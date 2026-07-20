Újra lesz #TekerjMagdival kerékpáros zarándoklat augusztusban

A Veszprémi Főegyházmegye #TekerjMagdival ifjúsági kerékpáros zarándoklatának szervezőcsapata nagy szeretettel vár mindenkit augusztus 8-án, szombaton Balatonfűzfőn, a Jézus Szíve-templomnál (Jókai Mór utca 43.). A résztvevők 8.15-től fognak gyülekezni, megvárva a Budapestről akkor érkező vonatot, majd 9-kor indulnak a templom elől.

A 105 kilométeres útvonal: Balatonfűzfő–Balatonakali–Köveskál–Kővágóörs–Tapolca–Szigliget–Badacsonytomaj. Az út jórészt a balatoni bicikliúton vezet, végig asztfalton, és vannak benne emelkedők. Lesz Magdi lelkiségére épülő spirituális program, strand, közös étkezések, borkóstoló, esti fürdőzés.

A 86 kilométeres útvonal: Balatonfűzfő–Balatonakali–Badacsonytomaj–Szigliget–Badacsonytomaj.



Szombaton várhatóan 19.30–20 óra körül lesz vacsora Badacsonytomajon, ezt követően pedig opcionális esti programok várják a résztvevőket. A maradni kívánók számára szálláslehetőség is rendelkezésre áll a badacsonytomaji plébánia zarándokszállásán.

A részvételi feltételek ITT olvashatók.

16 év alatt csak felnőtt kísérettel lehet részt venni a zarándoklaton, 18 éven aluliak pedig csak szülői beleegyező nyilatkozattal vehetnek részt az eseményen, melyet a szervezőknek az esemény megkezdése előtt el kell küldeni vagy átadni.

Regisztrálni a zarándoklatra EZEN az oldalon lehetséges, augusztus 4., kedden 18 óráig.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír