Újra megnyitották az irgalmasrend pécsi rendházát

A közelmúltban Horváth Damján OH és Linger Cornelius OH irgalmas testvérek Pécsre helyezéséről határozott Saji Mullankuzhy OH provinciális, az osztrák rendtartomány tartományfőnöke, akihez a magyarországi rendházak is tartoznak. Ezzel a döntéssel immár három tagúra bővült a helyi közösség – a Pécsen 15 éve egyedül szolgáló Morvay Imre Pio OH testvérrel kiegészülve –, ami lehetővé tette a pécsi rendház újbóli megnyitását. A házfőnöki tisztséggel Morvay Pio atyát bízták meg. A generális a pécsi rendházat jelölte ki a rendi utánpótlás jelöltjeinek házává, így a testvérek mellett két fiatal jelölt is érkezett a közösségbe, akiknek szintén Morvay Pio lett az elöljárója.

Az ünnep alkalmából beszédében Saji Mullankuzhy felelevenítette az irgalmasrend pécsi házának és templomának történetét, melynek gyökerei 1744-ig, a házat építő kapucinus rendhez nyúlnak vissza.

A generális elmondta, ez a templom mindig Pécs város lakónak temploma és az imádság színhelye volt, függetlenül attól, hogy melyik rend közössége működött benne. Pio atya 15 éven keresztül élt itt egymaga, miközben fenntartotta és élte a rend karizmáját, a betegek ellátását. A tartományfőnök köszönetet mondott Pio atyának a szolgálatért, amit közösség nélkül kellett folytatnia.

Most a közösség bővülésével a rendház újraéledt, és a rendi tagok úgy próbálják megélni rendjük karizmáját, a hivatásukat, hogy gyümölcsözővé váljanak embertársaik számára, gazdagítva ezzel a helyi egyházi közösséget is – zárta beszédét a tartományfőnök.

A 450 évvel ezelőtt alapított Betegápoló Irgalmasrend öt kontinensen, a világ ötvenegy országában kétszázhuszonhat szerzetesközösséggel van jelen. Magyarország Csehországgal és Szlovákiával együtt a Betegápoló Irgalmasrend osztrák provinciájához tartozik. Hazánkban mintegy háromszázhetven éve működnek. Budán, Pécsen és Vácott kórházat, Érden és Pilisvörösváron idősotthont működtetnek. A pécsi intézetben 117 ágyon biztosítják a régió lakosságának hospice és krónikus ellátását.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Hegyi László

