Ukrajna püspökei arra buzdítanak, hogy nagyböjt idején váljunk szabaddá mindenféle függőségtől

Levél a szabadságról, 2026. Nagyböjt

Kedves testvérek!

Kegyetlen háború folyik országunkban. Sokan már életüket adták hazájuk védelmében; sokan elveszítik fizikai és mentális egészségüket; és szinte mindenki félelmet, bizonytalanságot érez a jövővel kapcsolatban, valamint belső fájdalmat a rakétatámadások, az áramhiány és a mindennapi fenyegetések miatt. Ehhez társul a technológiák, különösen a mesterséges intelligencián alapulók gyors fejlődése által okozott növekvő szorongás is. Végül is ezek a technológiák visszafordíthatatlanul megváltoztatják az életünket. Hiányzik belőlünk a stabilitás, és ez apátiát, kétségbeesést és az emberi kapcsolatok gyengülését okozza.

Ezért a nagyböjt kezdetén arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy mi mélyíti el ezeket a problémákat: a valóságtól való menekülés, pszichoaktív szerek használata, valamint a virtuális világba való elmerülés révén. Ezek a nagyon is konvencionális „megkönnyebbülési” módok eltávolítanak minket az „itt” és a „most” létezésétől, a hozzánk legközelebb állókkal való kapcsolatoktól, és végső soron romboló következményekkel járnak – önmagunkra, a körülöttünk lévő emberekre, sőt az egész nemzetre nézve is.

A pszichoaktív szerek veszélye

Az alkohol és a drogok csak jogi besorolásukban és társadalmi felfogásukban különböznek. Míg az alkoholt az „ember törvényes társának” tekintik, amellyel minden ünnepet megünnepelnek, és amelynek joga van „megvigasztalni” az embereket a szomorúságban vagy a stresszben, a drogokat illegálisnak tekintik, és egyértelműen a bűnözéssel hozzák összefüggésbe. Orvosi szempontból azonban az alkohol is drog – függetlenül a legalitásától. Mindenkinek árt, aki fogyasztja, kortól, nemtől, iskolai végzettségtől vagy a fogyasztás típusától függetlenül. Az Egészségügyi Világszervezet jelentése szerint évente körülbelül hárommillió ember hal meg alkoholfogyasztás miatt. Ehhez jönnek még a tönkrement kapcsolatok, az erőszak, a bizalomvesztés, a társadalmi elszigeteltség, valamint az ittas vezetők által okozott közúti balesetek. A házassági válságok, megcsalások és a családok szétesésének nagy része az alkoholhoz való helytelen hozzáállásban gyökerezik.

Gyakran halljuk, hogy a probléma nem az alkohol, hanem az a személy, aki visszaél vele. Azt állítják, hogy elég a „mértékletesség”. A háború, a hatalmas stressz és a traumatikus élmények körülményei között azonban az ember tudat alatt olyan eszközöket keres, amelyek segítenek neki megbirkózni a nehéz érzelmekkel. Sajnos az ilyen „fájdalomcsillapításra” gyakran az alkoholt választják – könnyen hozzáférhető és társadalmilag elfogadható.

Ezért az alkoholfogyasztásra való biztatás tiszteletlenséget jelent valakivel szemben, mert soha nem tudhatjuk, min megy keresztül az illető, és milyen következményekkel járhat ez számára. Különösen fájdalmasak azok az egészségtelen szokások, amelyek a gyermekek és fiatalok alkoholhoz való hozzászokásához vezetnek. Hasonlóképpen, az alacsony alkoholtartalmú italok, különösen a sör, komoly veszélyt jelentenek, megnyitva az utat a kockázatos viselkedés előtt, mert – ahogy Szent II. János Pál mondja – áttörik az „elsődleges ártatlanság természetes gátját”.

Krisztus a mai evangéliumban azt tanítja, hogy a harag és a vágy bűnei ellen csak a szív és az elme teljes józanságával, valamint e bűnök bennünk rejlő csíráinak felismerésével lehet küzdeni. Az alkohol „táplálja” ezeket a hajlamokat, agresszióhoz és kicsapongáshoz vezetve.

Hangsúlyozni kell, hogy a józanság az igazán szép élet alapja, és sokak számára az önmegtartóztatás – vagyis az alkohol és más pszichoaktív szerek teljes kerülése. Józanság nélkül nem építhető tartós boldogság. Krisztus radikalizmusra hív minket – egy szép, józan életre, mert „Ő hatalmas erejében, és mindent lát” (Sir 15,18). Ismeri a gyengeségeinket, és minden nap meg akar erősíteni minket, és egy szép életre akar vezetni.

Ezért hívunk benneteket, testvérek, a józan életre!

Ha gyermek vagy – minden erőddel dolgozz jellemeden, és tartsd be a korodnak megfelelő absztinenciát. Csak így fejlődhetsz és növekedhetsz biztonságosan „bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek előtt” (vö. Lk 2,52).

Ha fiatal vagy – légy érzékeny, hogy ne veszítsd el az igazi szabadságot, amelynek egyetlen forrása Jézus Krisztus. Ne tedd tönkre az életedet azzal, hogy alkoholhoz, drogokhoz és más rabul ejtő eszközökhöz nyúlsz. Értékeld a absztinenciát, mert a bátorság, a bölcsesség és a felelősség jele.

Ha felnőtt vagy, vagy idős – légy mások számára az életbölcsesség, a józanság és az élet igazi örömének tanúja. Mutasd meg, hogy még a legnehezebb problémák is megoldhatók alkohol nélkül, egyesülve Krisztussal, a mi Megváltónkkal.

Ha felnőttek alkoholizmusa miatt szenvedtél, tegyél meg mindent, hogy elkerüld ennek a szenvedésnek a jövő generációira való átörökítését. Nem vagy egyedül. Vannak közösségek és támogató csoportok az ilyen emberek számára. Tanulj meg minél többet az alkoholisták felnőtt gyermekeinek mechanizmusairól, és élj józanul.

Ha olyan család tagja vagy, ahol valaki visszaél az alkohollal, gondold át, talán te sem tudod már, hogyan kontrolláld a reakcióidat, érzelmeidet, gondolataidat és szavaidat. Ez bizonyíték arra, hogy az alkoholizmus társadalmi betegség, ezért azoknak is segítségre van szükségük, akik egy családi közösségben élnek egy alkoholizmusban szenvedő személlyel. Ne szégyellj segítséget kérni magadnak. Különösen az Al-Anon csoportokban találsz segítséget.

Ha nem tudsz lemondani az alkoholról, és szeretteid jelzik ezt a problémát, ne támadásnak, hanem az aggodalom megnyilvánulásának tekintsd szavaikat. A függőség a tagadás és a hazugságok betegsége. Minél hamarabb őszinte leszel önmagaddal, annál nagyobb az esélye annak, hogy egészséged és kapcsolataid meggyógyulnak.

Ha lelkész, szerzetes, hitoktató, tanár vagy nevelő vagy, légy hiteles példakép a józan gondolkodás, a szavak és a tettek terén. Mutasd meg a fiataloknak a függőségektől mentes élet szépségét, és tanítsd meg őket a felelősségre önmagukért és másokért. Emlékezzünk: Verba docent, exempla trahunt – a szavak tanítanak, de a példák vonzanak. Légy következetes, mindenekelőtt magaddal szemben követelj, és adj tanúbizonyságot az áldozatos szeretetről és a teljes józanságról.

Ha az államhatalmat vagy az önkormányzatot képviseled, és befolyással vagy a jogszabályok megalkotására és végrehajtására, ne feledd, hogy a haza jövője a nép józanságáért való törődésedtől függ. Lépj fel a kábítószer-kereskedelem és a fiatalok alkoholos demoralizációja ellen. Bűncselekmény, ha még a diákok is tudnak az alkohol és a kábítószerek illegális terjesztési helyeiről, és a rendőrség nem reagál.

Mindenkit arra biztatunk, hogy váljon a józanság apostolává – akár önkéntes absztinencia révén is, például egy imacsoporthoz való csatlakozással. Mutassuk meg másoknak, milyen szép és örömteli az élet az igazi szabadságban. Ha még nem állsz készen arra, hogy hosszú távon lemondj az alkoholról, akkor próbálj meg legalább a teljes nagyböjt alatt absztinenciát tartani, és lásd meg, milyen gyümölcsöket hoz ez a lemondás a lelkednek, az egészségednek és a pénzügyeidnek.

A virtuális világ fenyegetése

Egy másik komoly probléma, amire szeretnénk felhívni a figyelmüket, a virtuális világba való menekülés. Az egyik modern filozófus az okostelefont a „drog helyettesítőjének” nevezte. Ez a meghatározás találóan tükrözi a valóságot. A képernyőn megjelenített tartalom dopamin – a jutalmazó és motivációs rendszerért felelős hormon – felszabadítását okozza az emberi szervezetben. Ez az élmény kellemesnek rögzül, és folyamatos ismétlés iránti igényt generál. Az alkoholhoz hasonlóan nehéz meghatározni azt a határt, amelynél a visszaélés elkezdődik.

Sajnos sok gyermek és fiatal nő fel manapság okostelefonnal a kezében. Gyakran maguk a szülők – tehetetlenségből vagy fáradtságból – adnak a gyermek kezébe okostelefont, hogy megnyugodjon. Ez azonban nem oldja meg a gyermek érzelmi problémáit, hanem hosszú távon elmélyíti azokat. A mesterséges intelligenciához való korlátlan hozzáférés gyengíti a kritikai gondolkodás képességét, a közösségi hálózatok hozzájárulnak a depresszióhoz és az elszigeteltséghez, a pornográfia lerombolja a szeretet valódi megértését, a képernyő pedig egyre inkább felváltja a másokkal és a természettel való kapcsolatot. Ez kihat a kortársakkal és a családdal való kapcsolatokra, gyengíti a pszichét, valamint a lelki életet is. Bár ez főként a fiatalokat érinti, a felnőtteket és az időseket sem kerüli el.

Nem véletlenül vezettek be számos országban korlátozásokat a gyermekek és fiatalok okostelefon- és közösségi hálózathasználatára, és az iskolákban is tilos a telefonhasználat. Ausztráliában ez a tilalom a 16 év alatti gyermekekre vonatkozik. Ezek a korlátozások a technológiákhoz való ellenőrizetlen hozzáférés valós és gyakran tragikus következményeinek megfigyeléséből fakadnak.

Teljes határozottsággal hangsúlyozni kell, hogy egyetlen online találkozó sem helyettesítheti teljesen a valóságban zajló találkozót. Ez vonatkozik a vallási életre, az oktatásra, valamint a családi vagy társadalmi kapcsolatokra is. A valós jelenlét digitális kommunikációval való folyamatos felváltása a kapcsolatok elszegényedéséhez, idővel pedig mély társadalmi elszigeteltséghez vezet. Azt is észrevesszük, hogy az okostelefonokat a szentmise alatt is használják: egyre gyakrabban kapnak a gyermekek telefont a templomban, hogy „ne zavarjanak”, a felnőttek pedig üzeneteket ellenőriznek vagy kimennek telefonhívást fogadni.

Ezért mi, az Ukrajnai Katolikus Egyház püspökei, arra kérünk benneteket, testvérek, hogy gondoljátok át a virtuális világgal való kapcsolatotokat. Képesek vagyunk-e egy napot is okostelefon nélkül élni, és kilépni a virtuális világból? Vajon a családi összejöveteleink, beszélgetéseink és imáink nem szenvednek-e emiatt csorbát?

Felszólítunk minden családot, hogy otthon jelöljenek ki egy helyet és időt, amely mentes mindenféle digitális kütyütől és a televíziótól – különösen az étkezések, a beszélgetések és a közös ima alatt. Legyen minden találkozásunk valódi együtt töltött idő, tele figyelemmel és kölcsönös jelenléttel.

Az evangéliumban Krisztus radikális döntésekre szólít fel: „Ha a szemed botránkoztat meg, vájd ki azt! Jobb néked félszemmel bemenned Isten országába, hogynem egész tested a pokolra vettetik.” (Máté 5,29)

Ezek a szavak mindenre vonatkoznak, ami rabul ejt és csendben elpusztít minket. Ha az okostelefonod, valamilyen alkalmazás, közösségi hálózat vagy alkohol a bűn oka – Jézus megmondja, mit tegyünk ellene. Nem fogunk másokat megváltoztatni, de vállalhatjuk – és kell is – a felelősséget a saját döntéseinkért. Korlátozzuk magunkat abban, ami kísért minket.

A körülöttünk lévő világ egyre kevésbé képes józanul megtapasztalni a valóságot. Nekünk azonban ott van Krisztus. Vele legyőzhetünk mindenféle kísértést, és visszaállíthatjuk a szív szabadságát. A háború végét várva hazánk jövője érdekel minket. De van egy még fontosabb kérdés is: vajon én magam szabad, független vagyok-e; képes vagyok-e irányítani az életemet? Legyen a közelgő nagyböjt mindannyiunk számára az önmagunkon való munka és az Isten kegyelmével való gyümölcsöző együttműködés ideje.

A Nagyböjt ezen a szép időszakán szívből adjuk pásztori áldásunkat

az Ukrajnai Római Katolikus Egyház püspökei

Lemberg, 2026. február 7.

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír