Ukrajnai katolikusok kilenceddel készülnek Ukrajna és Oroszország felajánlására

Az ukrajnai háború e nehéz időszakában, a szorongatás és a szomorúság idején jó hírt kaptunk a Vatikánból. Ferenc pápa március 25-én, a Szent Péter bazilikában felajánlja Ukrajnát és Oroszországot Mária Szeplőtelen Szívének.

Az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia a papság és a hívek szavára hallgatva ezzel a kéréssel fordult a Szentatyához, Konrad Krajewski bíboros ukrajnai látogatása során pedig azt meg is újította.

Hisszük, hogy a Boldogságos Szűz Mária megteszi értünk ezt a régóta várt csodát, mert ma van a háború 21. napja.

1917-ben Mária azt mondta a fatimai kis pásztoroknak, hogy a háború, az éhínség, valamint az egyház és a pápa elleni üldözés megelőzése érdekében Oroszországot fel kell ajánlani az ő Szeplőtelen Szívének.

A Boldogságos Szűz Mária többször elismételte Luciának, hogyan kell megtartani havonta az elsőszombati ájtatosságokat, és hogy mi legyen azok tartalma. A hívek végezzenek szentgyónást, szentáldozást, imádkozzanak egy tized rózsafüzért és elmélkedjenek negyed órát a rózsafüzér titkairól. Mindezt azzal a szándékkal, hogy jóvátegyék a Mária Szeplőtelen Szívét ért sértéseket.

Miért szenteljük újra Oroszországot Mária Szeplőtelen Szívének, ha ezt annak idején Szent II. János Pál is megtette? Sajnos a gonosz továbbra is létezik, a sátán továbbra is működik, a béke átmenetinek bizonyult.

A gonoszság és a gyűlölet továbbra is árad Oroszországból. Szeretnénk tehát ismét Mária Szeplőtelen Szívének ajánlani ezt az országot.

És hogy jól felkészülhessünk erre az eseményre, március 17-én kilencedet kezdünk, és azért imádkozunk, hogy ez a felajánlás békét hozzon szülőföldünkre és mielőbb véget vessen ennek a tragikus háborúnak.



Fordította: Hidász Ferenc OFM

Forrás: Credo

Fotó: Credo; Merényi Zita (archív)

Magyar Kurír