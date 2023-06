Ukrajnai menekült gyerekek várják támogató angyalaikat

Karácsony előtt nagyon sok támogatója volt olvasóink közül is annak a különleges ünnepi ebédnek, amelyen a közösség tagjai december 25-én vendégül látták és megajándékozták szegény barátaikat. Bíznak benne, hogy az angyalok nyáron sem pihennek: ezúttal menekült gyerekek várják jótevőiket, akik adományaikkal segítenek, hogy egy gondtalan hetet tölthessenek el a Balatonnál.

Július közepére kaptak helyet egy táborhelyen Gyenesdiáson, ahol jelenleg Pécs környékén és Budapesten élő menekült családok gyerekeit nyaraltatják egy héten át. Ebben a két városban év közben is kapcsolatban vannak menekült családokkal, támogatókon keresztül segítenek nekik a lakhatásban, munkakeresésben, létfenntartásban. Mindezt úgy, hogy a barátaikká válnak, találkoznak a hétköznapokban, szerveztek már együtt pikniket budapesti parkokban, tárlatvezetést a Nemzeti Múzemban, vannak, akik szívesen eljárnak az imádságaikra is, sőt, olyanok is, akik segítenek a magyar hajléktalanokért végzett szolgálatban.

A nyaralás hasonlóan zajlik, mint a hétköznapok: a rászorulókkal való barátságuk során összekeveredik az, aki szolgál és akit szolgálnak. Menekült fiatalok is segítenek a gyerekek táboroztatásában, az anyukák pedig együtt nyaralnak a közösség korban hozzájuk közelebb álló tagjaival.

A gimnazista és egyetemista fiatalok – akik közül többen a Fiatalok a békéért mozgalom zenekarának tagjai – számos vidám programmal készülnek, de természetesen a strandolás, természetjárás sem marad majd ki.

A szervezők szívesen fogadnak minden segítséget, a Kultúra és Segélyegylet Alapítványon keresztül várják az adományokat a tábor megvalósításához. Számlaszám: 12001008-00110054-00100004, megjegyzésként írják be: ukrán gyerekek nyaralása.

Forrás és fotó: Sant’Egidio közösség / Magyar Kurír