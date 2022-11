Ukrán fiatalok indították útnak a Karitász segélyszállítmányát Ukrajnába

A Katolikus Karitász az első naptól kezdve támogatja az ukrajnai menekülteket Magyarországon, valamint a Kárpátalján és Ukrajna belső területein élő embereket. A székesfehérvári raktár előtt november 11-én ukrán fiatalok válogatták és csomagolták az adományokat a segélyszervezet munkatársaival együtt. Raklapokról pakolták az élelmiszereket karitászos szatyrokba, hogy ezzel is időt spóroljanak a fronton. Ott gyorsan kell cselekedni és így az adományokat azonnal ki lehet osztani az embereknek. Minden raklapon egyféle élelmiszer volt: zöldség-, hús- és készétel konzervek, tészta, keksz, rizs, valamint egy kis édesség is. A készülő csomagokba minden termékből került.

A segédkező fiatalok Ukrajnából érkező artista iskolások, akik a háború elől menekülve most Magyarországon élnek és Budapesten, a Baross Imre Artistaképzőbe járnak. Lélekemelő és egyszerre szomorú is volt, ahogy kérdés nélkül jöttek és gyorsan, lelkesen pakolták a csomagokat. Azokat, amik oda mennek, ahonnan nekik el kellett jönniük.

A segélyszállítmányt szervező és azt végig elkísérő Marosi Antal az élelmiszerek csomagolása és pakolása közben elmondta: „30–40 kilométerre a fehérorosz-orosz-ukrán határtól sír a kórházigazgató helyettese, amikor megérkezünk. Azt se tudja még, hogy mit vittünk, de kap valamit. 200 kilométerre van a járási székhelytől, 60 kilométerre Kijevtől. Hozzájuk viszik be a katonákat lőtt sérülésekkel. Az oroszok 40 napig körbezárták őket. Semmijük sincs és egyszerűen örül, hogy ott vagyunk. Ezek olyan élmények, amit az ember egyrészt nem felejt el, másrészt olyan energiákat kapunk, hogy megérte szervezni, huszonvalahány órát zötykölődni és eljutni valahova, ahol mindenki bizalmatlan.”

A szállítmány november 14-én indult útnak, hogy több napi utazás után célba érjen. Marosi Antal arról is beszélt, hogy kicsit sem könnyű az út szervezése, és milyen fontos az elővigyázatosság is, hiszen háborús területre mennek ezek a csomagok. Ezért nagyon fontos az út biztonságos és alapos megszervezése. Ő pedig küldetésének érzi, hogy ilyen helyzetekben is helyt álljon.

A segélyszállítmány célba juttatásában az ukrán hadsereg is támogatást nyújt, saját járműveket és biztosítást is felajánlott. A tisztálkodási szerekből, hálózsákokból, generátorokból és azonnal fogyasztható élelmiszerből álló küldemény nagy utat tesz meg, sokan dolgoznak azért, hogy célba érjen.

A Katolikus karitász ezúton is köszöni mindazoknak, akiket megérintett a háborútól szenvedő emberek helyzete, és bármilyen módon hozzájárultak, hogy segítség és egyben remény érkezhessen hozzájuk.

Szöveg: Zagyva Richárd

Forrás és fotó: Katolikus Karitász

Magyar Kurír