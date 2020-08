UNICEF: Sok százezer gyermek életére volt negatív hatással a bejrúti robbanás

Az épület gyermekgyógyászati osztályából szinte semmi sem maradt: a falak ledőltek, a mennyezet porrá vált. A körülményeket tekintve valóságos csodának tekinthető, hogy minden beteget épségben ki tudtak menekíteni.

A kikötőben történt robbanás miatt bajba jutott gyermekek és családjaik megsegítésére az UNICEF-nek 46,3 millió dollárra van szüksége, mondta Ted Chaiban. Ennek érdekében felhívást tettek közzé az ENSZ, a Világbank és az Európai Unió támogatásával. „Libanonnak először a gazdasági válsággal, majd a koronavírussal kellett szembenéznie, most pedig ez a robbanás ejtett rajta súlyos sebet. De mi az emberek mellett vagyunk” – mondta az ENSZ Gyermekalapjának regionális igazgatója. „Felkeressük az érintett családokat, hogy felmérjük, mire van szükségük, s hogy továbbirányíthassuk őket olyan szervezetekhez, akik megfelelő segítséget tudnak nyújtani számukra” – tette hozzá.

„Azt kívánjuk, hogy a libanoni gyerekek élete visszatérjen a rendes kerékvágásba. Jelen vagyunk, hogy orvosi és szociális segítséget nyújthassunk nekik. Továbbra is meg kell kapniuk az oltásokat, de ugyanúgy gondoskodnunk kell mentális egészségükről is – mondta Chaiban. – A fiatalok többségének csak arra van szüksége, hogy újra normális életet élhessen. Ha folytathatják a tanulmányaikat, ha újból találkozhatnak a barátaikkal, az életüknek újra lesz célja is. A világjárvány ellenére a tanulmányok folytatásához már vannak alternatív megoldások” – mondta, emlékeztetve rá, hogy az 55 ezer diákot befogadó 120 állami és magániskolát is elérte a robbanás pusztító hatása Bejrútban.

