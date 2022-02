Ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek a kistarcsai templomban a betegek 30. világnapján

Ferenc pápa az idei évben arra hívja fel figyelmünket, hogy tekintetünket az irgalmas Istenre függesszük, aki egyszerre testesíti meg az erőt és a gyöngeséget. Mivel a nehéz helyzetben mindannyian megtapasztaljuk a gyengeségeinket, fontos, hogy ne csak a fizikai egészségre és erre a gyógyulásra hagyatkozzunk, hanem lelkünket is éltessük.

A kistarcsai Rózsafüzér Királynője-templom plébánosa, Pető Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy különösen a járvány idején az idősek és a testi-lelki szenvedést átélő fiatalabb hívek járuljanak gyakran szentségekhez, és éljenek hűséges keresztény életet, gondolva lelki üdvösségükre is. Mert ha esetleg súlyos betegséggel kórházba kerülnek, akkor bent már sokkal nehezebb szentségekhez járulni, különösen a Covid-osztályon.

A kistarcsai kórház közelsége miatt többször tapasztaljuk, hogy a betegek családtagjai, rokonai akkor kérik a beteglátogatást, amikor bent fekvő családtagjuk már nincs eszméleténél, így ő gyónni, áldozni már nem tud. Pedig a betegek, haldoklók számára különösen is fontos mindhárom szentség felvétele. Másik probléma, hogy sajnos sokan még mindig „utolsó kenetként” ismerik a betegek kenetét, arra gondolva, hogy ez a szentség inkább a „jó halál kegyelmét” biztosítja az ember számára, nem pedig azt, hogy „felépüljön és munkájához visszatérhessen”, pedig ez utóbbi az elsődleges célja ennek a szent kenetnek. Ezek a tapasztalatok ösztönöztek minket arra, hogy a betegek világnapját és betegek szentségének felvételét a templomba járó hívek között is szorgalmazzák az atyák.

Február 11-én az esti szentmisén megtelt a templom. Vukovich Márton atya szeretettel és örömmel hirdette híveinek, hogy a lourdesi Szűzanya jelenésének emléknapja nagy lehetőségük az időseknek, betegeknek a tisztulásra, és egy minőségi kapcsolatra a Istennel. Fontos tudatosítani, hogy az egyház ezt a szentséget eszközként adta nekünk, amelyet felelősségünk jól használni, és élni is vele.

Ebben a nehéz, több éve tartó járványhelyzetben reményre van szükségünk, ami feljebb mutat az evilági lehetőségeknél.

A templom, a szentmise és a betegek szentsége igazi reménységünk, rajtuk keresztül a Jóistenhez kapcsolódhatunk, belé kapaszkodhatunk.

Az idősek, a testi-lelki betegséggel élő emberek tanúságtevők is a mai világban. Jó tudatosítani, hogy ebben az állapotban is az élet érték, és hiányosságainkkal együtt is élhetünk minőségi és szeretetteljes életet. Ferenc pápa is hangsúlyozza üzenetében, hogy a beteg személy mindig fontosabb a betegségnél. Muszáj egymást vigasztalnunk, segítenünk, és meg kell tanulnunk elfogadni az egyházunk által felkínált szentségeket.

Akik ezen az ünnepi szentmisén felvették a szentséget, kis emléklapot és kerti virágot kaptak ajándékba.

*

Százezerszer üdvözlégy, szép Szűz Mária!

te vagy a Lurdi-barlang fényes csillaga.

fehér rózsaszál, értünk leszálltál,

a sziklabarlang előtt forrást nyitottál.

Ott van a Szűz Mária tiszta fehérben,

szent olvasó tündöklik drága kezében.

fehér rózsaszál, értünk leszálltál,

a Lurdi-barlang előtt kivirágoztál.

Gyönyörűen tündöklik drága szent képed,

mosolyogva köszönti a kis Bernadett:

„mondd meg a neved, hogy köszöntselek,

égből szállott szűz virág, jöjj hát közelebb!”

„Szeplőtelen a nevem, kedves gyermekem,

buzgóságod, s hő imád megtetszett nekem.

hirdesd a népnek, hogy mind jöjjenek,

a sziklabarlang előtt megjelenjenek!”

Összetette kezeit a kis Bernadett

„ó, szentséges Szűzanyám, vígy hát el veled!

jajj, mert üldöznek, nekem nem hisznek.

szeplőtelen liliom, nyújtsd a védelmed!”

Mi is eléd borulunk, szép Szűz Mária,

anyai, szent áldásod add mindnyájunkra!

egykor az égben, dicsőségedben,

dicsérhessünk téged a magas mennyekben!

Forrás és fotó: Kistarcsai Rózsafüzér Királynője Plébánia pasztorális munkacsoportja



