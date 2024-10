Üres ígéretek: még mindig nem kapta vissza az ukrán katolikus egyház a kijevi Szent Miklós-templomot

A templom, amely a Kijevi Nemzeti Orgona- és Kamarazene Háza épületeként működött, mind a mai napig állami tulajdonban van. Ezért az egyházközség semmilyen helyreállítási munkálatot nem végezhet itt.

„Ukrán katolikus közösségként üdvözöljük a Szentszékkel való együttműködési szándékot azért, hogy Ukrajnának igazságot szolgáltassanak. Egész népünknek továbbra is küzdenie kell az igazságosság érvényesüléséért, és meg kell védenünk jogunkat országunk létéhez. Nem hátrálhatunk meg a gonosz előtt, és mi, keresztények tudjuk ezt a legjobban” – áll a kijevi Szent Miklós-templom közössége nyilatkozatában.

Ugyanakkor a hatóságok továbbra sem adják vissza az egyházközségnek a főváros központjában álló templomot, bár ezt korábban a független Ukrajna minden eddigi elnöke megígérte. Volodimir Zelenszkij 2020 szeptemberében Ferenc pápát arról tájékoztatta levélben, hogy a templomot már vissza is adták a híveknek.

A kulturális minisztérium és az egyházközség képviselői aláírtak egy memorandumot, amelyben a hatóságok vállalták: 2022. június 1-jéig visszaadják a templomot jogos tulajdonosának. Azonban mind ez a kötelezettségvállalás, mind pedig a templom 2024. május 1-jei visszaszolgáltatására vonatkozó ígéret csak írott malaszt maradt. A hatóság ugyanakkor megerősítette a plébániatemplom visszaszolgáltatására benyújtott elektronikus petíció létét, 25 ezer aláírással, több ezer csatolt támogató levéllel.

„Hogyan lehetséges mindez? Az ukrán hatóságok segítséget kérnek a Katolikus Egyház fejétől, miközben semmibe veszik a kijevi katolikus hívek jogait, akik több mint 33 éve kénytelenek tűrni a megaláztatást, és jöttmenteknek érzik magukat saját templomukban; kénytelenek szemlélni, hogyan pusztul az Isten háza, amelyet elődeik hitből építettek? Ezért továbbra is követeljük: adják vissza végre Istennek, ami az Istené, és az emberek jogát ahhoz, hogy templomukban imádkozhassanak!” – fogalmazott az egyházközség plébánosa, Paweł Wyszkowski OMI, a Szeplőtelen Szűz Missziós Oblátusai rend tagja.

Paweł Wyszkowski az elnökhöz is fordul: „Folytatjuk a harcot annak érdekében, hogy igazságot szolgáltassanak nekünk. Ukrajna népe támogatta a petíciónkat, melyben azt kértük, hogy a templomot adják vissza a katolikus közösségnek. Ám a kulturális minisztérium illetékesei mindent megtesznek annak érdekében, hogy szembe menjenek az emberek akaratával. Arra is törekszünk, hogy legyőzzük a gonosz korrupciót, és megőrizzük Ukrajna fővárosának gyönyörű katolikus templomát. Mindennek ellenére el fogjuk érni, hogy igazságot szolgáltassanak nekünk! Isten győzedelmeskedni fog! Ukrajna is győzni fog!”

