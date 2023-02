Útikalauz szerelmeseknek – Könyvbemutató és előadás a házasság hetén

Miután Corbin és Birgit Gams megismerték Szent II. János Pál pápa tanítását A test teológiájáról, az egész életüket arra szánták, hogy széles körben megismertessék azt az emberekkel. Nincs gyermekük, munkálkodásukat házasságuk gyümölcseként fogják fel. Az USA-ban videosorozat készült velük, melynek anyaga fiataloknak szóló munkafüzetben jelent meg. A fiataloknak tartott előadások, táborok során megtapasztalták, hogy ezzel a tanítással érdemes minél hamarabb megismerkedni, ezért létrehozták a Test-Kötődés-Identitás. Fejlődésközpontú szexuálpedagógia nevű képzést. A képzés elindítása nagy bátorságot követelt tőlük és az Osztrák Püspöki Konferenciától, hiszen német területen a genderideológiába nem illeszkedő szexuálpedagógiai képzéseket, gyerekekkel való foglalkozásokat erősen támadja a genderlobbi, és államilag is korlátozott, ideologizált a helyzet. A teológus végzettségű Corbin Gams munkatársa az Initiative Christliche Familie-nek, az Osztrák Püspöki Konferencia családokkal foglalkozó szervezetének.

Corbin Gams magas színvonalú képzést hozott létre a heiligenkreuzi XVI. Benedek Teológiai Főiskolán, ahol a téma legnevesebb ismerői tartanak előadásokat, órákat. Többek között a neves teológus, a német származású, Amerikában élő Michael Waldstein professzor is tartott már előadást a főiskolán; ő írta a beszédsorozat új kiadásának előszavát. Ez a 70 oldalas bevezető került a magyar kiadás elejére is. A téma előadója továbbá az olaszországi Livio Melina is, aki a Szent II. János Pál pápa által alapított Pápai Házasság és Család Intézet vezetője Rómában.

Noha a képzés főiskolán zajlik, német nyelvtudással bárki jelentkezhet rá végzettségtől és országtól függetlenül.

Birgit és Corbin Gams Útikalauz szerelmeseknek című könyvének bemutatóján a szerzőpárossal Krúdy Tamás újságíró beszélget, majd Corbin Gams tart előadást A test nyelve – a mennyek dala. Gondolatok a Test teológiája tanításról címmel.

