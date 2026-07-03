Úton vagyunk – Megjelent A Szív jezsuita magazin 2026. július–augusztusi száma

„Az ember élete maga is út. Nem véletlen, hogy a kereszténységet kezdetben egyszerűen »az Útnak« nevezték. Hitünk nem mozdulatlan eszmerendszer, nem vitrinben őrzött örökség, hanem élő, dinamikus valóság. Isten népe úton van. Az üdvtörténet egyik meghatározó képe az útra kelő ember. Ilyen például Ábrahám, aki elindul az ismeretlenbe, de gondolhatunk az emmauszi tanítványokra is, akiknek útitársául szegődik a feltámadt Krisztus. Az egyház története is ilyen útitársak története, misszionáriusoké, zarándokoké, keresőké és tanítványoké” – írja Tornya Erika RSCJ főszerkesztő a magazin alapgondolatáról.

A Szív jezsuita magazin 2026. nyári dupla számának írásai a lehető legtöbb oldaláról kísérlik meg kibontani az út képét: hiszen kettő vagy négy keréken, gyalogosan, történelmi emlékek között vagy a nagyvárosaink utcáin, közösségben vagy csendes imádságban, de mindannyian úton vagyunk.

A címlapon: Az Út is jön felénk – Nagy Bálint SJ lassításról, szabadságról, hivatásról.

A lapszám további írásaiban olvashatunk a nyári időszak jeles ünnepei kapcsán Mária-imáinkról és az egyház Mária-képéről; Loyolai Szent Ignác halotti maszkjának és portréinak titokzatos történetéről, illetve a mohácsi csata egyházi vonatkozásairól és XIV. Leó pápa nemrég kiadott enciklikájáról is.

A jezsuita magazin 2026. július–augusztusi számának további tartalmából:

• Hans Urs von Balthasar Mária- és Péter-elve

• Az emberi végesség dicsérete – XIV. Leó első enciklikájának teológiai újdonsága

• Beszélgetés András testvérrel, az egyetlen magyar származású taizéi szerzetessel

• Szerzetesből hadvezér – Püspökök és papok a mohácsi csatában

• Szent Ignác valódi arca

• Az esztergomi Neuzer bicikligyárban jártunk

• Szubjektíven a Márton Áron-imatúráról

• Jezsuita kulturális folyóiratok a 21. században

• Interjú Kovács Virág közlekedéstervező építőmérnökkel, Leonard Chiti SJ dél-afrikai provinciálissal, Mihalik Béla történésszel és Földházi Árpáddal, A Szív címlapfotósával

Keressék A Szív július–augusztusi lapszámát a szokott árusítóhelyeken, vagy rendeljék meg közvetlenül a Jezsuita Kiadótól – akár digitális formában is!

Forrás: Jezsuita Kiadó

Fotó: Földházi Árpád (címlapfotó); Jezsuita Kiadó

Magyar Kurír