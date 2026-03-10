ÚtON zsebfüzet – A világ felfedezése piarista szemmel

A füzet nem útvonalakat kínál, hanem szemléletet: ötleteket ad arra, hogyan válhatnak a közös mozgás, az együtt töltött idő és élmények valódi nevelési és lelki alkalommá. Rövid imák, beszélgetésindító kérdések, játékok és reflektív gyakorlatok segítik, hogy a kirándulás ne csak program legyen, hanem találkozás egymással, a teremtett világgal, önmagunkkal és Istennel.

A cím szójátéka is ezt üzeni: úton lenni nemcsak helyváltoztatás, hanem „bekapcsolódás”: egymás felé, a világ szépségeire, és arra a belső figyelemre, amelyben a közös élmények valódi jelentést kapnak.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

